"Milionerzy" na dobre zadomowili się w nowej stacji. Od września popularny teleturniej emitowany jest w Polsacie, a w roli prowadzącego niezmiennie występuje Hubert Urbański. 22 września o 19:55 wystartował kolejny odcinek programu. Jak tym razem poradzili sobie gracze?

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Uczestnik zmierzył się z pytaniem o polskie kino. Musiał skorzystać z koła ratunkowego

W 13. odcinku "Milionerów" naprzeciwko Huberta Urbańskiego zasiadł Piotr Krzempek - programista z Barzanowic koło Cieszyna. Jedno z pytań, z którym przyszło zmierzyć się uczestnikowi, dotyczyło kinematografii. Brzmiało ono: "Nakręcił sześć filmów o tytułach na literę 'V':"

Do wyboru były cztery odpowiedzi:

A. Sylwester Chęciński

B. Juliusz Machulski

C. Stanisław Bareja

D. Patryk Vega

Choć uczestnik miał pewne przypuszczenia, nie był do końca pewien poprawnej odpowiedzi. Zdecydował się więc skorzystać z koła ratunkowego i poprosił o pomoc publiczność. Jego wybór nie dziwił, ponieważ już na początku odcinka zapytany przez Urbańskiego o najlepsze według niego koło ratunkowe, bez wahania wskazał to, które dotyczy publiczności. - Dyplomata. Wiedział, jak się do was odezwać, szanowni państwo - skwitował prowadzący z uśmiechem. Większość widzów w studiu wybrała odpowiedź B. Juliusz Machulski - i jak się okazało, mieli rację. Dzięki trafnej odpowiedzi, Piotr Krzempek zagwarantował sobie pięć tysięcy złotych i kontynuował grę. Niestety, wkrótce natrafił na pytanie, które okazało się wyjątkowo trudne. Mimo starań nie udało mu się udzielić poprawnej odpowiedzi. Ostatecznie opuścił studio z gwarantowaną kwotą dwóch tysięcy złotych.

"Milionerzy". Nietypowy "telefon do przyjaciela" przeszedł do historii

Wieloletnia obecność "Milionerów" na antenie TVN zaowocowała wieloma niezapomnianymi momentami, które na trwałe zapisały się w historii programu. Jeden z nich miał miejsce w 2021 roku. Wówczas uczestnik zdecydował się skorzystać z koła ratunkowego "telefon do przyjaciela". Kiedy połączono go ze znajomą, ta nie wahała się i szybko wskazała odpowiedź, która jej zdaniem była prawidłowa. Jej pewność była tak duża, że w trakcie pozostałego czasu zdążyła jeszcze zamienić kilka słów z uczestnikiem. Kajetan zapytał o jej samopoczucie, co rozbawiło Urbańskiego i skłoniło do dopytania: "Dobrze zna pan Natalię?". Jaka była jego odpowiedź? O tym przeczytacie TUTAJ.