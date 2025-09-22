Przekazano wieści na temat "The Voice of Poland". Widzowie zachwyceni

Na oficjalnych profilach "The Voice of Poland" i Telewizji Polskiej na Instagramie pojawiły się grafiki na temat wyników oglądalności talent show. Okazuje się, że coraz więcej widzów TVP2 zasiada przed telewizorami podczas emisji nowych odcinków programu w sobotnie wieczory. Można już mówić o sukcesie najnowszej edycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Margaret ma problem z muzyką influencerów. Mówi o zgrzycie

Rośnie oglądalność "The Voice of Poland". Produkcja pochwaliła się sukcesem w sieci

Obecnie na telewizyjnej Dwójce emitowana jest 16. edycja popularnego programu, gdzie o sławę walczą zdolni amatorzy. Po przesłuchaniach w ciemno mają szansę trafić do jednej z ekip trenerów: Margaret, Kuby Badacha, Michała Szpaka lub Tomsona i Barona. Z najnowszego wpisu na Instagramie "The Voice of Poland" dowiadujemy się, że oglądalność programu cały czas rośnie. "Kolejny rekord! Sobotni odcinek "The Voice of Poland" obejrzało 1,5 mln widzów! Przypomnijmy, że premierowe odcinki 16. edycji oglądało 1,3 mln widzów. Tydzień później ponad 1,4 mln... a teraz kolejny rekord tego sezonu! (...). Z tygodnia na tydzień jest was coraz więcej - i to jest najlepsza motywacja dla całej ekipy!" - czytamy. Widzowie w komentarzach nie ukrywają radości. "Wow, wspaniale", "Brawo wy! I brawo my- widzowie!", "Wcale się nie dziwie. Naprawdę warto oglądać ten świetny program" - czytamy.

Ania Karwan daje uczestnikom drugą szansę

Co ciekawe, w obecnej edycji "The Voice of Poland" wprowadzono istotną zmianę w porównaniu do poprzednich edycji. Uczestnicy, którzy nie przekonają do siebie żadnego z trenerów na etapie przesłuchań w ciemno, wciąż mają szansę na to, żeby pozostać w programie. Piątą jurorką show została Ania Karwan. Równolegle z 16. edycją emitowany jest internetowy format "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", w którym kolejną szansę dostają uczestnicy, którzy już wcześniej odpadli. To właśnie Ania Karwan decyduje, kto otrzyma drugą szansę. "Pojawienie się w programie Ani Karwan z pewnością wywoła lawinę nieprzewidzianych zdarzeń, zaskakujących zwrotów akcji i ogrom emocji, jakich dotąd w programie jeszcze nie było" - zapewnia produkcja show. W przeszłości Ania Karwan sama była uczestniczką programu TVP. - "The Voice of Poland" jest programem, który nie pozwolił mi się poddać. To tam odzyskałam wiarę w siebie, rozpędziłam swoją karierę i zdobyłam fanów, którzy towarzyszą i wspierają mnie od lat. Dzięki nim zaczęłam pisać i śpiewać swoje piosenki. Przez lata powtarzałam, że to właśnie ta scena dała mi największe skrzydła. Dzisiaj wracam jako trenerka. Jestem wzruszona, przejęta, podekscytowana i pewna tego, że jestem w najlepszym miejscu swojego życia, żeby podzielić się wiedzą, doświadczeniem i stać się oparciem dla uczestników - powiedziała tuż przed startem bieżącej edycji.

Nowe odcinki "The Voice of Poland" w każdą sobotę od godziny 20:30 w telewizyjnej Dwójce!