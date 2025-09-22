Ania to uczestniczka 11. edycji "Rolnik szuka żony". Wysłała list do Marcina i szybko podbiła jego serce. Marcin nie ukrywał, że Ania jest kobietą jego życia. Para zaczęła planować wspólne życie - najpierw chciała razem zamieszkać, a potem wziąć ślub. Patrząc na instagramowy profil Ani, można zauważyć, że jest szczęśliwa u boku Marcina. Chętnie pokazuje ich wspólne zdjęcia i nie ukrywa swojego uczucia. Teraz na Instagramie ujawniła, że wreszcie udało jej się znaleźć czas na obejrzenie nowego odcinka "Rolnik szuka żony". Zdradziła, co o nim sądzi.

Ania z "Rolnika" komentuje nowy sezon. "Mam swoje typy"

Ania znalazła miłość dzięki programowi "Rolnik szuka żony", więc nic dziwnego, że chciała zobaczyć nowy sezon i sprawdzić, jak potoczą się losy nowych uczestników. Na InstaStories zdradziła, że wreszcie znalazła czas, by obejrzeć ostatni odcinek. "W końcu i ja nadrabiam wczorajszy odcinek 'Rolnik szuka żony', bo chwilowo nie mam dostępu do tv, więc dzisiaj włączyłam powtórkę" - napisała. Na kolejnym InstaStories opisała swoje wrażenia z seansu. "Ale super odcinek! Uśmiech praktycznie nie schodził mi z twarzy! Tak fajnie ogląda się te pierwsze spotkania, pierwsze reakcje... Mam też jakieś swoje typy, co do tego, kto przejdzie dalej, czyli gdzie widziałam większe zainteresowanie między rolnikami a ich kandydatkami/-tami i za tydzień okaże się, czy moje przeczucia były słuszne" - napisała Ania.

