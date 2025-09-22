W trakcie kręcenia nowego sezonu "Ninja vs Ninja" doszło do wypadku. Jeden z bohaterów, Albert Lorenz, doznał wieloodłamowego złamania kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i cudem uniknął paraliżu. "Dosłownie milimetr dzielił mnie od tego, by już nigdy nie stanąć na nogi. Od paraliżu. Od życia na wózku. Od codziennego bólu bez końca. Od momentu, w którym nie mógłbym już podnieść swojego dziecka, pobiec za nim, wziąć go za rękę" - pisał uczestnik. Prokuratura zajęła się sprawą. W międzyczasie produkcja "Ninja vs Ninja" zabrała głos.

Produkcja "Ninja vs Ninja" odpowiada na oskarżenia. Pojawiło się oświadczenie

Albert Lorenza oskarżył stację Polsat o brak wsparcia. Z oświadczenia, które opublikował, wynikało, że stacja nie wywiązała się ze swojej obietnicy. Wspomniał również o "całkowitej obojętności". Na prośbę portalu Pudelek producent "Ninja vs Ninja" zabrał głos. "Producent programu 'Ninja Warrior Polska. Ninja vs Ninja' stanowczo zaprzecza zarzutom przez Pana Alberta Lorenza publikowanych w mediach. Nie możemy zgodzić się na oczernianie Telewizji Polsat i Producenta poprzez nieprawdziwe oskarżenia" - napisano w nadesłanym komunikacie.

Stacja dodała, że na planie programu nie doszło do żadnych zaniedbań. Z oświadczenia wynika, że to ubezpieczyciel pokrył wszystkie wydatki zdrowotne Alberta Lorenza. "Pomoc medyczna udzielona Panu Lorenzowi po wypadku, w tym zabieg medyczny, zostały udzielone przez publiczną jednostkę opieki zdrowotnej i nie wymagały pokrycia jakichkolwiek kosztów przez Pana Lorenza; była to publiczna, pomoc medyczna, przysługująca każdemu płatnikowi składek ZUS" - przekazano.

Produkcja "Ninja vs Ninja" ujawnia kulisy wypadku uczestnika. Miał nie przetestować przeszkody

W dalszej części oświadczenia przekazanego portalowi produkcja podkreśliła, że Lorenz miał okazję przetestować przeszkodę wcześniej, podobnie jak pozostali uczestnicy programu. Z tej szansy jednak Albert Lorenz miał nie skorzystać, tłumacząc, że "robił to już dwa razy i wie, jak to chodzi". Dodatkowo, według stacji, zawodnik miał nie poinformować organizatorów o przebytym w 2023 roku zabiegu kręgosłupa.