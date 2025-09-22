Powrót na stronę główną
Co dalej z programem Martyny Wojciechowskiej? Zabrała głos
Już wiadomo, co dalej z podróżniczym programem Martyny Wojciechowskiej. Dziennikarka zagościła w "Dzień dobry TVN" i wyjawiła plany związane z "Kobietą na krańcu świata".
Martyna Wojciechowska szykuje się na nagrania kolejnego sezonu 'Kobiety na krańcu świata'
Martyna Wojciechowska szykuje się na nagrania kolejnego sezonu 'Kobiety na krańcu świata'. Fot. KAPiF

Martyna Wojciechowska jest jedną z najbardziej lubianych gwiazd telewizyjnych. W przeszłości prowadziła program "Big Brother", "Automaniak" czy "Dzieciaki z klasą". Ogromną popularność przyniósł jej jednak program podróżniczy "Kobieta na krańcu świata", który realizuje od 2009 roku. Właśnie wyjawiła, co dalej z formatem.

Zobacz wideo Wojciechowska ujawnia szczegóły swojego podróżniczego formatu

"Kobieta na krańcu świata" z kolejnym sezonem. Wkrótce ruszają zdjęcia

Martyna Wojciechowska podczas wizyty w "Dzień dobry TVN" wyznała, że zrealizuje 17. sezon "Kobiety na krańcu świata". - Wkrótce wyruszam na zdjęcia - powiedziała dziennikarka. Aktualnie stacja TVN emituje 16. sezon formatu. Premierowe odcinki są emitowane w niedziele od godzinie 12:00. Co ciekawe, ta seria ma dłuższe odcinki. Trwają po 45 minut, a nie jak dotąd 25 minut. Według danych Nielsena 15. sezon "Kobiety na krańcu świata" w stacji TVN oglądało średnio 620 tysięcy widzów, co przełożyło się na 7,85 proc. udziałów stacji w gronie wszystkich widzów i 9,98 proc. w grupie komercyjnej 20-54. Reżyserką i producentką programu jest Ewa Marcinkowska, a kierowniczką produkcji Anna Jacykiewicz. Format jest realizowany od 2009 roku, chociaż w 2022 miał przerwę z przyczyn osobistych Martyny Wojciechowskiej.

Martyna Wojciechowska postanowiła adoptować jedną z bohaterek swojego programu

Do tej pory Martyna Wojciechowska realizowała "Kobietę na krańcu świata" między innymi w: Argentynie, Boliwii, Namibii, na Zanzibarze, w Australii, Meksyku, Samoa, Wietnamie, Wenezueli, RPA, Kambodży, Kenii i Tanzanii. Jeden z odcinków jej programu, który poruszał temat dzieci prześladowanych w Tanzanii za albinizm, przekształcono w dłuższy film dokumentalny "Ludzie Duchy". Jedną z bohaterek filmu była nastoletnia Kabula Nkalango Masanja, która straciła rękę w wyniku napadu na nią przez nieznanych sprawców. Podczas nagrań Martyna Wojciechowska zbliżyła się z Kabulą, którą postanowiła adoptować w 2017 roku. Od tamtego czasu Kabula czasami przylatuje do Polski, chociaż na stałe wciąż mieszka w Tanzanii, gdzie studiuje prawo. 

