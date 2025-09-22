Co dalej z programem Martyny Wojciechowskiej? Zabrała głos

Martyna Wojciechowska jest jedną z najbardziej lubianych gwiazd telewizyjnych. W przeszłości prowadziła program "Big Brother", "Automaniak" czy "Dzieciaki z klasą". Ogromną popularność przyniósł jej jednak program podróżniczy "Kobieta na krańcu świata", który realizuje od 2009 roku. Właśnie wyjawiła, co dalej z formatem.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciechowska ujawnia szczegóły swojego podróżniczego formatu

"Kobieta na krańcu świata" z kolejnym sezonem. Wkrótce ruszają zdjęcia

Martyna Wojciechowska podczas wizyty w "Dzień dobry TVN" wyznała, że zrealizuje 17. sezon "Kobiety na krańcu świata". - Wkrótce wyruszam na zdjęcia - powiedziała dziennikarka. Aktualnie stacja TVN emituje 16. sezon formatu. Premierowe odcinki są emitowane w niedziele od godzinie 12:00. Co ciekawe, ta seria ma dłuższe odcinki. Trwają po 45 minut, a nie jak dotąd 25 minut. Według danych Nielsena 15. sezon "Kobiety na krańcu świata" w stacji TVN oglądało średnio 620 tysięcy widzów, co przełożyło się na 7,85 proc. udziałów stacji w gronie wszystkich widzów i 9,98 proc. w grupie komercyjnej 20-54. Reżyserką i producentką programu jest Ewa Marcinkowska, a kierowniczką produkcji Anna Jacykiewicz. Format jest realizowany od 2009 roku, chociaż w 2022 miał przerwę z przyczyn osobistych Martyny Wojciechowskiej.

Martyna Wojciechowska postanowiła adoptować jedną z bohaterek swojego programu

Do tej pory Martyna Wojciechowska realizowała "Kobietę na krańcu świata" między innymi w: Argentynie, Boliwii, Namibii, na Zanzibarze, w Australii, Meksyku, Samoa, Wietnamie, Wenezueli, RPA, Kambodży, Kenii i Tanzanii. Jeden z odcinków jej programu, który poruszał temat dzieci prześladowanych w Tanzanii za albinizm, przekształcono w dłuższy film dokumentalny "Ludzie Duchy". Jedną z bohaterek filmu była nastoletnia Kabula Nkalango Masanja, która straciła rękę w wyniku napadu na nią przez nieznanych sprawców. Podczas nagrań Martyna Wojciechowska zbliżyła się z Kabulą, którą postanowiła adoptować w 2017 roku. Od tamtego czasu Kabula czasami przylatuje do Polski, chociaż na stałe wciąż mieszka w Tanzanii, gdzie studiuje prawo.