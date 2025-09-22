Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz byli ze sobą wiązani przez media od ostatnich kilku miesięcy. Para była widywana wspólnie jeszcze przed ogłoszeniem, że stworzą duet w nowym sezonie "Tańca z gwiazdami". Wkrótce wyszło na jaw, że rzeczywiście są zakochani! - Muszę zadać to pytanie, bo od tygodni cała Polska zastanawia się, czy wy jesteście szczęśliwie zakochani? - zapytała Paulina Sykut-Jeżyna w pierwszym odcinku. Zszokowani na początku uczestnicy popatrzyli na siebie i po chwili Rogacewicz pocałował Kaczorowską na oczach telewidzów. Teraz wyszło na jaw, jak aktor mówi na swoją ukochaną.

Tak Marcin Rogacewicz zwraca się do Agnieszki Kaczorowskiej. Urocze?

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska walczą obecnie w programie "Taniec z gwiazdami". Za nimi już dwa odcinki. Przed nimi, z kolei, dużo ciężkiej pracy. Zakochani często pokazują kadry ze wspólnych treningów. W trakcie przygotowań do trzeciego odcinka Rogacewicz wrzucił wspólne zdjęcie na InstaStories. Nie szczędził miłych słów w stronę swojej partnerki. Co więcej, zdradził internautom, jaki ma dla niej pseudonim. "Mała, Dziękuję za wszystko! Ty wiesz... co zostawiłem tam wczoraj na parkiecie. Jesteś wspaniałą trenerką" - czytamy. Czy to nie jest urocze?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są parą. Tak aktor mówił o treningach z ukochaną

Jakiś czas temu w "halo tu polsat" ukazał się materiał z prób uczestników. Marcin Rogacewicz opowiedział o pierwszym spotkaniu z Agnieszką Kaczorowską na sali treningowej. - Nigdy nie zapomnę tego momentu, jak stanąłem naprzeciwko ciebie pierwszy raz, tutaj, na tym parkiecie i byliśmy sami. I to było tak mocne doświadczenie, bo stoi przede mną zawodowa tancerka, mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich. Masz ten medal, przecież to jest ogromne osiągnięcie - mówił. Na początku było trudno. - Tam się u mnie zadziało tyle rzeczy na różnych płaszczyznach, byłem w przestrzeni, w której nie potrafię nic. Mam zrobić pierwszy krok, ty stoisz naprzeciwko mnie i... to był koniec. Ten pierwszy moment, pamiętasz - ja stałem i byłem mokry - opowiadał. ZOBACZ TEŻ: Afera wokół pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza. Oberwała też Sykut-Jeżyna