Gruchnęły wieści o "Złotopolskich". Po latach Stużyńska nie gryzie się w język

We wrześniu po latach do Telewizji Polskiej wróciła "Rodzinka.pl". W mediach pojawiają się także głosy o reaktywacji "Rancza". - Nie chodzi tu o wznowienie serialu, ale raczej o pewien prezent dla naszych widzów, którzy są z nami już od 20 lat. Myślę, że Telewizję Polską stać na taki projekt. Nie musimy zdobywać nowej publiczności. Wystarczą ci widzowie, którzy są z nami od lat. Jestem przekonany, że zapewnią oni fantastyczną oglądalność - komentował Wojciech Adamczyk w rozmowie z Plejadą. A co z produkcją "Złotopolscy"?

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Stużyńska wspomina serial "Złotopolscy". Co za słowa

"Złotopolscy". Magdalena Stużyńska o powrocie serialu. "To byłoby bardzo ciężkie"

Fani "Złotopolskich" również domagają się wielkiego powrotu serialu. Przypomnijmy, że w formacie, którego produkcję zakończono w 2010 roku, występowali m.in. Klaudia Halejcio, Piotr Szwedes, Alina Janowska, Marek Siudym i Małgorzata Socha. W rolę Marcysi wcielała się Magdalena Stużyńska. W rozmowie z "Faktem" aktorka wspomniała o możliwości powrotu serialu. "To byłoby bardzo ciężkie do zrealizowania, dlatego że główni bohaterowie (a raczej większość z nich) niestety już nie żyje. To jest wielka strata, bo przecież na nich ten serial się opierał. Z kolei ci, którzy żyją, umarli w serialu. To znaczy... nie wszyscy oczywiście, ale myślę, że to na pewno nie byłoby łatwe. To byłby już zupełnie inny serial" - mówiła. Czy wystąpiłaby w nowej wersji? "Raczej wolałabym mieć taki wehikuł czasu, żeby móc przenieść się w przeszłość i wrócić na ten plan, by spotkać się z tymi ludźmi" - dodała.

Galeria Otwórz galerię

"Złotopolscy". Małgorzata Socha ma jasne zdanie. "To rzeczywiście byłoby ciekawe"

Tabloid skontaktował się także z Małgorzatą Sochą, która w serialu "Złotopolscy" zagrała Kate. Czy aktorka chciałaby powrotu produkcji? Wspomniała o kluczowej kwestii, czyli zainteresowaniu ze strony widzów. "To rzeczywiście byłoby ciekawe. Niestety, wielu aktorów już odeszło, ale serial był wyjątkowy. Miał taki niepowtarzalny rys. Tu też pojawia się pytanie, czy aktorzy chcieliby po tylu latach wrócić do takiego serialu. Myślę, że tutaj trzeba byłoby porozmawiać z twórcami. Ale pytanie, czy w ogóle widzowie chcieliby zobaczyć dalsze dzieje dwóch rodzin - tej z miasta i tej z prowincji" - skwitowała.