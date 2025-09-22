Najnowsza odsłona "Tańca z gwiazdami" jest wyjątkowa - program obchodzi 20-lecie. Wielu pamięta jednak do dziś pierwszy skład jury, w którym znajdowali się: Iwona Pavlović, Beata Tyszkiewicz, Piotr Galiński oraz Zbigniew Wodecki. Z okazji jubileuszu produkcja postanowiła wspomnieć o legendarnej jurorce, jaką niewątpliwie jest Tyszkiewicz. Choć aktorka nie pojawiła się na świętowaniu, co już wcześniej zapowiadała, uhonorowano ją w wyjątkowy sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo Pavlović wspomina Tyszkiewicz. "Wysyłam Beatce, że tęsknię"

"Taniec z gwiazdami". W taki sposób uhonorowano Beatę Tyszkiewicz. Pojawiły się owacje

Widzowie mogli zobaczyć specjalny materiał poświęcony aktorce. - To właśnie ona nauczyła nas, że taniec to nie tylko kroki i technika. To emocje, elegancja i ten niedościgniony czar, który można mieć tylko wtedy, gdy jest się Beatą Tyszkiewicz - mogliśmy usłyszeć na nagraniu. Wszyscy postanowili uhonorować gwiazdę owacjami na stojąco. To nie było jednak wszystko. - Wielka dama polskiego kina. Była jurorką dziewiętnastu edycji - podkreśliła Paulina Sykut-Jeżyna. - Pani Beato, oto specjalna Honorowa Kryształowa Kula. Pani Beato, tęsknimy, pozdrawiamy, kochamy, życzymy wszystkiego, co najlepszego i mamy nadzieję, że tradycyjnie nas pani ogląda. Tę honorową złotą kulę wysyłamy do pani wkrótce - przekazał Krzysztof Ibisz.

Co dziś dzieje się z Beatą Tyszkiewicz?

Ostatni raz Tyszkiewicz zasiadła w jury programu w 20. edycji - wówczas show było już nadawane na Polsacie. Aktorka wycofała się z życia publicznego. Jej córka niedawno wyjawiła w "Dzień dobry TVN", że mama spędza czas na prostych przyjemnościach, jak oglądanie dawnych filmów i programów. Podkreśliła, że Tyszkiewicz cały czas pali. Następnie wspomniała o wycofaniu się aktorki z mediów. - To była jej własna decyzja. A, jako że jest osobą dosyć konsekwentną w swoich podejmowanych decyzjach, to ona już trwa od dawna... sześciu, siedmiu lat - mówiła Karolina Wajda. - Jest zawsze gotowa służyć dobrą radą, rozmową i swoim niepowtarzalnym dowcipem i poczuciem humoru - dodała córka znanej aktorki. Z okazji 20-lecia śniadaniówki TVN Tyszkiewicz przekazała redakcji specjalny list, którego treść znajdziecie tutaj.