Jubileuszowa edycja "Tańca z gwiazdami" wywołuje ogromne emocje nie tylko za sprawą samych gwiazd, ale także niespodzianek, jakie Edward Miszczak przygotował z okazji 20-lecia programu. W drugim odcinku show widzów i jurorów zachwycił duet Katarzyny Zillman i Janji Lesar, które zatańczyły walca wiedeńskiego do utworu Gary'egp Moore'a "Still Got the Blues". Występ pań został okrzyknięty najlepszym tego wieczoru i oceniono go na 37 punktów. Widzów show zachwycił także taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Michała Rogacewicza oraz Maurycego Popiela. W odcinku nie obyło się bez wpadek. Jedna z sytuacji wyglądała naprawdę groźnie, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Minge zna Dodę od lat. "Żyjemy w wojnie społecznej"

"Taniec z gwiazdami". W programie doszło do wpadki i to bolesnej

W drugim odcinku "Tańca z gwiazdami" Sara Janicka i Maurycy Popiel tańczyli quickstepa, do przeboju Toma Jonesa "It's Not Unusual". Pod koniec wystąpienia para zaliczyła jednak wpadkę. Elementem choreografii była ławka, na której duet miał usiąść pod koniec tanecznego układu. Niestety para nie trafiła we wspomnianą ławkę i zaliczyła upadek, co zaniepokoiło prowadzących i jurorów.

Pokazaliśmy, jak się upada

- podsumował aktor, próbując zamienić całą sytuację w żart. Kiedy Rafał Maserak oceniał taniec pary, postanowił nawiązać do niefortunnego zdarzenia.

W quickstepie ważna jest precyzja. Para musi funkcjonować jak w szwajcarskim zegarku. U was to funkcjonowało! (...) Na sam koniec pokazaliście efekt "wow"!

- podsumował. Iwona Pavlovic także bardzo dobrze oceniła pracę aktora. "Najważniejsza jest lekkość. Jak tego nie ma, to nie ma quickstepa. A ty to miałeś" - podsumowała. Para zdobyła łącznie 32 punkty.

"Taniec z gwiazdami". Maurycy Popiel zasypany komplementami. "Parę centymetrów nad parkietem"

Widzom "Tańca z gwiazdami" również bardzo spodobał się występ Maurycego Popiela. Pod nagraniem z tańca pary, które opublikowano na profilu programu w mediach społecznościowych, posypały się komplementy. "Oczarowały mnie Wasze uśmiechy! Było szaleństwo, była lekkość i był czad!", "Maurycy świetnie sobie radzi. On i Marcin Rogacewicz to jedyni potrafiący tańczyć mężczyźni tej edycji", "Pięknie i lekko, parę centymetrów nad pakietem" - podsumowali widzowie. Zgadzacie się z tymi opiniami?