"Taniec z gwiazdami" co niedzielę serwuje masę emocji. Efektowne pokazy taneczne, śmiałe oceny jury i żarty prowadzących - w tym show nie można przegapić ani jednej minuty. Jako pierwsza wystąpiła Maja Bohosiewicz, a jako drugi Maurycy Popiel. Nie zabrakło efektu "wow", o którym wspomniał Rafał Maserak. Zapraszamy na relację na żywo!

"Taniec z gwiazdami" odc. 2. Kto jest bliżej Kryształowej Kuli?

Jive Bohosiewicz i Kosińskiego był mocnym początkiem programu. - Masz taki niesamowity dar dużej lekkości tego co robić. Ja to czułam, że jesteście tu razem. (...) Bukmacherzy może się nie mylą - skomentowała Iwona Pavlović. Łącznie para uzyskała 28 punktów. Gwiazdor "M jak miłość" z kolei pokazał się z bardzo dobrej strony. Widzowie zachwalają, że ma "serce do tańca", co zacytował Krzysztof Ibisz. Razem z Sarą Janicką, której podziękował na wizji, zgarnęli łącznie 32 punkty. Kolejne emocje na parkiecie zapewniła nam Lanberry, która uczy się tańca pod okiem Piotra Musiałkowskiego. Para wytańczyła 35 punktów.



Po przerwie reklamowej mogliśmy podziwiać walc angielski Ewy Minge i Michała Bartkiewicza. Z pewnością taniec projektantki poruszył jej ojca, który dumnie siedział na widowni. - To, kim jestem zawdzięczam mojemu tacie. Tato przepraszam cię, że musisz znosić ciężar mojej sławy - powiedziała Minge po występie. Jury oceniło go na 29 punktów. Bagi i Magda Tarnowska zdobyli natomiast 28 punktów - padły cztery siódemki od jurorów. Kolejny występ zaprezentował żeński duet, czyli Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. - Uwielbiam ciebie, jesteś the best! - zachwycał się Maserak. Następnie poprosił wioślarkę do tańca, co było dużym zaskoczeniem w programie. Finalnie Zillmann i Lesar otrzymały 37 punktów. Wiktoria Gorodecka z kolei zdobyła 39 punktów za bardzo trudną choreografię. Co z kolei u Aleksandra Sikory i Darii Syty? Nie zabrakło wzruszenia i zauważalnych łez. Prezenter i tancerka otrzymali 33 punkty.