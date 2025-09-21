Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" trwa w najlepsze i gwiazdy przygotowują się do kolejnego odcinka, który zostanie wyemitowany już 21 września. W mediach społecznościowych Polsatu pojawiło się nowe nagranie z sali treningowej, na którym można podejrzeć, jak uczestnicy przygotowują się do drugiego odcinka show. Widzowie już mają swoje typy i podejrzewają, kto ma największe szanse na finał. Fani show uważają, że znana z "Klanu" Barbara Bursztynowicz, to prawdziwe odkrycie 17. edycji show a jej idealne połączenie z Michałem Kassinem może doprowadzić parę wprost do finału. Więcej przeczytasz tutaj. Uczestnicy po raz kolejny pokażą swoje umiejętności na parkiecie i wystawią się na ocenę wymagającego jury. Pamiętacie, kto zasiadał w składzie jury, kiedy program emitowano jeszcze w stacji TVN?

"Taniec z Gwiazdami". Piotr Galiński odcina się od programu? Kiedyś był jego gwiazdą

Pamiętacie Piotra Galińskiego? Do "Tańca z gwiazdami" dołączył w 2005 roku i przez sześć lat pełnił w programie funkcję jurora. Choreograf znany był ze swoich wyjątkowo surowych, ale bardzo celnych ocen. W 2011 roku po tym jak program zniknął z TVN, Galiński wycofał się z show-biznesu i zajął się swoim gospodarstwem na Mazurach. Zaczął rozwijać także swoją drugą pasję, jaką jest gotowanie. Pojawił się nawet w telewizyjnym show "Top Chef. Gwiazdy od kuchni". Co Piotr Galiński sądzi o aktualnej edycji programu? Nie da się ukryć, że po tym, jak licencję na program wykupiła stacja Polsat, wiele się zmieniło. W rozmowie z "Faktem" choreograf przyznał, że nie śledzi aktualnych edycji.

Ja byłem jurorem tylko w 13 edycjach TVN-u, polsatowskich odcinków nie oglądam, po prostu nie mam czasu i nie będę udzielał żadnych szerszych komentarzy, proszę zadzwonić do kogoś z jurorów

- podsumował krótko.

"Taniec z gwiazdami". Ewa Minge gorzko wypowiedziała się o ocenach jury

Ewa Minge jest jedną z uczestniczek jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami". Projektantka 21 września pojawiła się ze swoim tatą w studiu "halo tu polsat". W pewnym momencie wspomniano o tanecznym programie Polsatu. Minge wspomniała o ocenach jury. Gorzko wypowiedziała się na temat tego, co usłyszała po swoim występie. - Wychodzę z założenia, że konstruktywna krytyka by się przydała. Nie bardzo słyszałam od jury konstruktywną krytykę, tylko zobaczyłam później punkty. Oczywiście wolałabym, żeby było trochę odwrotnie - żeby powiedziano dokładnie, co jest nie tak, i dopiero w związku z tym przyznano takie noty - podsumowała Minge. Więcej przeczytasz tutaj: Ewa Minge zabrała tatę do "halo tu polsat". Gorzko wypowiedziała się o jury "Tańca z gwiazdami"