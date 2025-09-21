Waldemar Gilas zasłynął w programie "Rolnik szuka żony". Mężczyzna nie mógł się zdecydować przed kamerami, którą kandydatkę wybrać. Chociaż na początku deklarował, że to z Ewą chce budować swoją przyszłość, to w finale okazało się, że jest z Dorotą. Kobieta zamieszkała z Waldemarem, a we wrześniu 2024 roku na świat przyszła ich córka Dominika. Fani programu "Rolnik szuka żony" na bieżąco śledzą losy uczestników i ostatnio byli bardzo zmartwieni. Waldemar postanowił zabrać głos.

"Rolnik szuka żony". Waldemar rozwiał plotki o kryzysie w związku. Pokazał zdjęcie z Dorotą

W ostatnim czasie fani związku Waldemara i Doroty rozpisywali się o rzekomym kryzysie w ich relacji. Uwagę zwracał fakt, że nie wrzucali wspólnych fotografii do sieci. "A gdzie Dorota?", "Wszystko u was w porządku?" - czytamy na instagramowym profilu rolnika. Waldemar postanowił uspokoić fanów i wrzucił na InstaStories wspólne zdjęcie z ukochaną. Na zamieszczonym kadrze widać, jak para spaceruje po plaży. "Dla wszystkich, którzy jeszcze niedawno zastanawiali się, czy u nas czasem nie ma jakiegoś kryzysu" - napisał rolnik. Jak widać, u zakochanych wszystko dobrze się układa. Po omawiane zdjęcie Waldemara i Doroty zapraszamy do naszej galerii.

"Rolnik szuka żony". Waldemar o urodzinach córki. "Zaliczyła pierwszą, międzynarodową podróż samolotem"

19 września Waldemar opublikował wspólne zdjęcie z córką Dominiką. Rolnik wyjawił, że jego pociecha wkrótce skończy roczek. Z tej okazji wybrali się na rodzinne wakacje. "Za mniej niż dziesięć dni moja najsłodsza córunia skończy roczek. A dziś, jeszcze przed jego upływem, Dominisia zaliczyła pierwszą, międzynarodową podróż samolotem I po części świętujemy jej święto w Tunezji na naszych pierwszych wspólnych rodzinnych wakacjach, razem z chłopakami" - pisał zadowolony Waldemar w mediach społecznościowych. Pod postem pojawiło się sporo komentarzy. "Cudowna dziewczynka. Dużo zdrówka", "Piękna córka", "Cały tatuś", "Super wakacje", "Miłego wypoczynku dla was" - pisali internauci.