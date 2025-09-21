Sanah to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce. Ma na koncie hity: "Szampan", "Melodia" oraz "Oczy". 19 i 20 września piosenkarka zagrała koncerty na PGE Narodowym. Tymi występami wokalistka rozpoczęła również trasę "sanah na stadionach". Na fanów czekały niespodzianki. Sanah podarowała jednej z uczestniczek koncertu swoje buty. - No to proszę, to są buty dla ciebie. Uwaga, bo mogą trochę śmierdzieć. Nie są najczystsze... ale miłego chodzenia! - mówiła, o czym przeczytacie tutaj. Na scenie nie zabrakło także gości specjalnych, w tym m.in. Michała Bajora, Sobla i Natalii Szroeder. Pojawiła się również Katarzyna Nosowska.

Zobacz wideo Zalewski o Sanah. Wspomniał o trasach na stadionach

Katarzyna Nosowska wystąpiła na koncertach Sanah. Poruszała się na wózku. "Najlepszy weekend"

Katarzyna Nosowska zaskoczyła widownię na dwóch koncertach Sanah na PGE Narodowym. Wokalistki zaśpiewały utwór "Ofelia". Katarzyna Nosowska pochwaliła się na swoim instagramowym profilu nagraniem zza kulis. Zaskakujące jest to, że wokalistka przyjeżdżała pod scenę na wózku. W opisie kadru przyznała, że przeżyła wspaniałe chwile. "Najlepszy weekend. Dwa wieczory: wsiadam w autko, jadę na stadion, wykonuję, wracam autkiem do domu" - zaczęła. Katarzyna Nosowska zwróciła się także do Sanah. Zuziu, jak ja Ci dziękuję za tę przygodę. Jesteś niezwykłą osóbką. Kłaniam się nisko publiczności i wszystkim, absolutnie wszystkim, którzy tworzyli to fantastyczne widowisko" - napisała wokalistka w mediach społecznościowych.

Katarzyna Nosowska zasypana komentarzami. Widzowie zachwyceni występem

Pod publikacją Katarzyny Nosowskiej pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Ruszyli z komplementami na temat występu wokalistek na stadionie. "To było coś wspaniałego!!! Płakałam jak bóbr. To jest jeden z moich najulubieńszych utworów z tej płyty, dziękuję", "Genialne to było. Teraz czekamy na Katarzynę Nosowską na stadionie", "Coś pięknego. Mam ciary aż do teraz", "Pięknie wykonany utwór. Szkoda, że tak mało", "To było coś pięknego. Wzruszenie ogromne. Cudownie było tam być i was słuchać na żywo" - czytamy w sekcji komentarzy pod postem Katarzyny Nosowskiej.