"The Voice of Poland" to jeden z najpopularniejszych programów TVP. Wraz z jesienną ramówką stacji mamy okazję oglądać już 16. edycję formatu. Za nami dopiero kilka pierwszych odcinków, ale już widać, że show TVP2 to prawdziwa kopalnia muzycznych talentów. Kolejni uczestnicy dostali szansę dołączenia do programu i wzięcia udziału w "Bitwach". Ostatnio widzowie wytypowali nawet zwycięzcę. Michał Wąsowicz-Piekarski zrobił tak duże wrażenie na jurorach, że niemal w jednym momencie cztery fotele zwróciły się w kierunku sceny. "Wow. Mamy pierwszego finalistę. Cudowny głos!", "Ciarki! Cóż za piękny wokal, interpretacja i dykcja" - pisali po emisji programu widzowie. Więcej przeczytasz tutaj. W najnowszym odcinku programu Michał Szpak odnalazł... "brata".

"The Voice of Poland". Michał Szpak trafił na swojego imiennika. Na tym nie koniec niespodzianek

W odcinku "The Voice of Poland" wyemitowanym na antenie TVP2 20 września nie brakowało zaskoczeń i zabawnych sytuacji. Na scenie pojawił się Michał Węgrzyn, który zaśpiewał utwór "Get Lucky". Wykon uczestnika największe wrażenie zrobił na Michale Szpaku, który zdecydował się odwrócić swój fotel. Jak po chwili się okazało, uczestnik, który dołączy do drużyny wokalisty, nie tylko ma takie samo imię, lecz także pochodzi z Jasła, czyli rodzinnego miasta Michała Szpaka. Ciekawy zbieg okoliczności wywołał sporą ekscytację u jury.

- rzucił rozbawiony Baron. Cała sytuacja sprawiła, że Michał Szpak w szampańskim nastroju zwerbował uczestnika do swojej drużyny, wyśpiewując w tle pozdrowienia dla swojego rodzinnego miasta. Jak na występ "zaginionego brata" Szpaka zareagowali widzowie? "O wow. Ciary" - stwierdził jeden z internautów. Podkreślono też, że uczestnik wybrał utwór, który nie dał mu w pełni pokazać swoich możliwości wokalnych. "Przyznam, że jego głos jest naprawdę ciekawy i wyróżnia się na tle innych, jednak szkoda, że wybrał akurat piosenkę, która nie pozwoliła w pełni zaprezentować jego prawdziwego potencjału. Jestem ciekawy etapu 'Bitew'" - podsumowała kolejna osoba. A wy co sądzicie o tym występie?

"The Voice of Poland". Uczestniczka zachwyciła jury. "Rasowy głos"

W sobotę 20 września w odcinku "The Voice of Poland" pojawiła się Magdalena Chołuj, która brawurowo wykonała utwór "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" z repertuaru Arethy Franklin. Wokalistka zrobiła ogromne wrażenie na jurorach show, którzy zachwycili się nie tylko jej głosem, lecz także bardzo dobrymi umiejętnościami technicznymi. - "Świetne frazowanie, rasowy głos!", "Masz spektakularne góry!", "To było zawodowe!", "Każdy dźwięk wyśpiewujesz szacunkiem" - zachwycali się trenerzy. Jak wam się podobał występ uczestniczki?