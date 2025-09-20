W mediach społecznościowych Polsatu pojawiło się nowe nagranie z sali treningowej "Tańca z gwiazdami". Kamery uchwyciły, jak uczestnicy programu szykują się do drugiego odcinka. Choć to dopiero początek 17. edycji show, internauci nie mają wątpliwości - już teraz widać, kto ma szansę dojść do finału. Widzowie programu szczególnie zachwycili się jedną parą.

"Taniec z gwiazdami". Polsat odsłonił kulisy przygotowań do drugiego odcinka. Ta gwiazda zachwyciła internautów

Na udostępnionym w sieci nagraniu możemy zobaczyć, że przygotowania do niedzielnego odcinka programu trwają w najlepsze. Wśród gwiazd pokazujących swoje taneczne możliwości najwięcej emocji wywołała Barbara Bursztynowicz. Przypomnijmy, że aktora trenuje pod czujnym okiem o 40 lat młodszego Michała Kassiny. Już w trakcie pierwszego odcinka nowej edycji "Tańca z gwiazdami" widać było, że świetnie odnajduje się w rytmie muzyki. Widzowie w pozostawionych komentarzach zwracają uwagę na charyzmę i radość, które gwiazda wnosi do tańca - a to element, który w programie bywa równie ważny jak poprawność kroków. Wielu komentujących podkreśla, że Bursztynowicz przełamuje stereotypy związane z wiekiem, udowadniając, że pasja i determinacja potrafią być silniejsze niż jakiekolwiek ograniczenia. "Nie mogę napatrzeć się na panią Basię. Raz, że rusza się jakby była o 40 lat młodsza, dwa ten jej uśmiech to miód na moje serce" - zauważają internauci. Nie brakuje też opinii, że duet Bursztynowicz i Kassina to największe odkrycie tej edycji, a ich wspólna chemia może zaprowadzić ich do zwycięstwa w programie. "Najlepsi pani Basia i Michał Kassin" - piszą rozentuzjazmowani fani.

Barbara Bursztynowicz o swojej codzienności. Tak reaguje na prośby o autografy

W rozmowie z Plotkiem Barbara Bursztynowicz opowiedziała, jak na co dzień wygląda jej podróżowanie po mieście. - Jeżdżę najczęściej tramwajem, dlatego, że po Warszawie fantastycznie jeździ się miejskimi środkami lokomocji. Jeżdżę też autobusem. Wszędzie można nimi dotrzeć i nie trzeba się bać, że gdzieś się nie zaparkuje, albo że się utknie w korku - wyjaśniła aktorka. Przy okazji zapytaliśmy, czy w takich sytuacjach zdarza się aktorce rozdawać autografy. - Nie rozdaję, ale zdarzało się, że ktoś z ukrycia robił mi zdjęcie i wtedy się uśmiecham, i macham. Nie mam z tym żadnego problemu - przyznała z uśmiechem Bursztynowicz.