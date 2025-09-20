Sanah jest aktualnie jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Nikogo nie zdziwił więc fakt, że na zaplanowanym na 19 września koncercie gwiazdy na Stadionie Narodowym pojawiło się aż 65 tysięcy fanów. Tym występem gwiazda rozpoczęła również trasę "sanah na stadionach". Zorganizowane z rozmachem wydarzenie na długo zostanie w pamięci jednej z fanek piosenkarki. To właśnie jej Sanah podarowała dość wyjątkowy i zarazem nietypowy prezent ze sceny.

Zobacz wideo Sanah i Podsiadło grają stadiony. A co z Zalewskim? "Nie będziemy się zasłaniać latającymi dywanami"

Sanah obdarowała fankę swoimi butami. Ostrzegła ją, że "nie są najczystsze"

Przez cały koncert Sanah na scenie dużo się działo. Oprócz gwiazdy wystąpili także m.in. Mela Koteluk, Natalia Szroeder, Katarzyna Nosowska, Kuba Badach czy też Sobel. Piosenkarka zadbała, by jej fani zapamiętali to widowisko. Największą szczęściarą tego wieczoru mogła okazać się jednak wielbicielka Sanah, która otrzymała od idolki... buty, w których wokalistka występowała. Na opublikowanym w sieci filmiku możemy zobaczyć, jak gwiazda zwraca się do dziewczyny i pyta ją o rozmiar buta. Następnie Sanah ściąga swoje obuwie i jedynie ostrzega fankę, przed zapachem.

Ja mam rozmiar 36,5. Ty masz rozmiar 36? No to proszę, to są buty dla ciebie. Uwaga, bo mogą trochę śmierdzieć. Nie są najczystsze... ale miłego chodzenia!

- powiedziała do mikrofonu piosenkarka, wręczając dziewczynie z widowni czarne buty na obcasie.

Sanah latała nad głowami publiczności w czasie koncertu. Wraz z mężem jechali też na traktorze

Koncert Sanah obfitował również w inne ciekawe momenty. Mąż piosenkarki Stanisław Grabowski wjechał w pewnym momencie wraz z ukochaną na scenę, siedząc na srebrnym traktorze! Sanah ubrana w kowbojski kapelusz śpiewała w tym samym czasie jeden ze swoich utworów. Na tym nie zakończyły się jednak zaskakujące sceny wieczoru. Przy okazji piosenki "Cząstka" wokalistka została zaczepiona na specjalnych linach, uniosła się w niezwykle długiej i efektownej sukni w powietrze i śpiewała nad głowami fanów. Nagrania z koncertu Sanah oraz więcej informacji na jego temat znajdziecie w artykule: "Niebywałe sceny na koncercie Sanah. Latała nad publicznością, jej mąż wjechał traktorem".