6 września wyemitowano pierwszy odcinek nowego sezonu "Afryka Express", w którym w roli prowadzącej oglądamy Izabellę Krzan. W kolejnym odcinku z show pożegnali się już Katarzyna Niezgoda z mężem Pawłem. 20 września ukaże się trzeci epizod formatu, w którym nie zabraknie emocji. Kamera uchwyciła niezwykle wzruszającą rozmowę pomiędzy Edytą Zając i Michałem Mikołajczakiem.

Zobacz wideo Izu i Antonina o mrożącej krew w żyłach sytuacji w Afryka Express!

"Afryka Express". Edyta Zając i Michał Mikołajczak w romantycznej odsłonie

Wśród uczestników, którzy wzięli udział w zmaganiach w "Afryka Express", znaleźli się Edyta Zając i Michał Mikołajczak. Para jest razem od 2022 roku i rzadko decyduje się na wyjawianie szczegółów na temat związku. W najnowszym odcinku programu, który pojawi się na antenie TVN 20 września, będziemy świadkami wzruszającej rozmowy zakochanych. - Mamy dolara, w sumie możemy zaszaleć - zaczął dyskusję aktor. - A co byś kupił mi za dolara? - zapytała modelka. - Ja ci kupię wszystko za dolara. Cały świat ci złożę u twoich stóp za dolara - odparł z pewnością Mikołajczak. - Ja nie potrzebuję całego świata, tylko ciebie - odparła na to Zając. Następnie zobaczyliśmy pocałunek tej dwójki, który był zwieńczeniem romantycznej rozmowy.

"Afryka Express". Ewa Gawryluk zirytowała widzów swoim zachowaniem

W programie udział biorą również Ewa Gawryluk wraz z mężem. Napięcie pomiędzy tą dwójką eskalowało w drugim odcinku. Widzom nie spodobało się to, jak zachowuje się aktorka w stosunku do partnera. Na oficjalnym profilu programu show na Facebooku opublikowano krótki klip, na którym para próbuje złapać stopa. To nagranie spotkało się z krytyką ze strony fanów formatu. "Pani Ewa wiecznie niezadowolona, jęcząca. A mina 'nie podchodź'", "Bardzo rozkapryszona, cały czas mina na nie", "Ciężko się ogląda" - pisali niezadowoleni internauci. Nie wszyscy widzowie odebrali jednak zachowanie Gawryluk negatywne. Części z nich polubiło aktorkę i jej męża. "Fajny związek oparty na kontrastach. Ewa jest fajna", Wspaniała para", Dobrze, że Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki zostali w programie, bo ich lubię" - czytamy.