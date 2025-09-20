Program "Twoja twarz brzmi znajomo" zadebiutowała na antenie Polsatu w 2014 roku. Show oparty jest na hiszpańskim formacie "Your Face Sounds Familiar". Celebryci wcielają się w gwiazdy świata muzyki - zarówno polskie, jak i zagraniczne. Obecnie emitowana jest 22. edycja programu. Za nami trzeci odcinek najnowszego sezonu, który podzielił widzów. Niektórzy nie kryją oburzenia.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Widzowie są rozgoryczeni. To się im nie podoba

W 22. sezonie "Twoja twarz brzmi znajomo" udział biorą: Marta Bijan, Edyta Herbuś, Natalia Muianga, Andrzej Nejman, Krystian Ochman, Modest Ruciński, Kamil Studnicki oraz Julia Żugaj. W trzecim odcinku 22. edycji programu zwyciężyła Natalia Muianga, która wcieliła się w Ciarę i wykonała piosenkę "Level Up". Widzowie postanowili ocenić epizod i skomentowali go w mediach społecznościowych programu. Niektórzy byli zadowoleni. "W końcu odcinek prezentujący jakiś poziom", "Dziś dobry odcinek", "Brawo Natalia!" - pisali zachwyceni.

Pojawiło się jednak wiele krytycznych słów od fanów show. "Krystian ma pecha.... Czasami mam wrażenie, że specjalnie mu wybierają takich wokalistów...", "Zdaje się, że zapominamy, jak ten program się nazywa i o co w nim chodzi: ma wyglądać i brzmieć znajomo, a nie tylko ładnie się prezentować", "To chyba najgorszy sezon. Bardzo zły wybór piosenek", "Beznadziejni są ci artyści losowani na kołowrotku" - grzmieli fani w komentarzach. Zgadzacie się?

"Twoja twarz brzmi znajomo". Julia Żugaj dzieli widzów

W pierwszym odcinku Żugaj wystąpiła z repertuarem Modern Talking. W drugiej odsłonie 22. edycji programu zobaczyliśmy ją jako Britney Spears, co wzbudziło poruszenie. Widzowie surowo oceniali występ influencerki. "No dzisiaj się nie udało. Ani podobieństwa wizualnego, ani wokalnego" - napisał jeden z fanów show. Tym razem Żugaj wystąpiła jako Dua Lipa. Pojawiały się zachwyty nad jej wykonaniem. "Julka było bardzo dobrze", "Najlepszy występ Julki" - pisali internauci. Przeważały jednak słowa krytyki. "Julka musi nauczyć się śpiewać tak, żeby aż za bardzo nie przebijał się jej głos, ponieważ za każdym razem, jak słyszę jej występ, to słyszę tylko jej prawdziwy głos", "Jest Żugaj - jest autotune. Zero zaskoczenia. Tylko tak bardzo mi szkoda innych uczestników, którzy śpiewają uczciwie i bawią się tym programem" - grzmieli widzowie.