Program "The Voice" ma miliony fanów na całym świecie. Aktualnie na antenie TVP2 możemy oglądać 16. edycję polskiej wersji muzycznego show. Do tej pory na przesłuchaniach w ciemno pojawiło się kilku uczestników, którzy zachwycili jurorów. To jednak nie koniec zachwycających występów. W nadchodzącym odcinku pojawi się artystka, która skradnie serca trenerów.

Zobacz wideo Badach o odrzucaniu "The Voice of Poland", trenerach i cieniach bycia aktywnym muzykiem. Tego nie wiedzieliście!

"The Voice of Poland". Uczestniczka oczarowała jurorów. "To było zawodowe!"

W odcinku "The Voice of Poland", który zostanie wyemitowany w sobotę 20 września, pojawi się Magdalena Chołuj, która brawurowo wykonała utwór "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" z repertuaru Arethy Franklin. Jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem występu. - Świetne frazowanie, rasowy głos!; Masz spektakularne góry!; To było zawodowe! Ty każdy dźwięk wyśpiewujesz szacunkiem - zachwycali się Kuba Badach, Michał Szpak, Margaret oraz Tomson i Baron. Na razie nie wiadomo jednak, do czyjej drużyny trafiła artystka. Na co dzień Magdalena Chołuj pracuje jako pedagog muzyczny i instruktor wokalny. Swoich sił próbowała już w innym talent show. W 2016 roku wystąpiła bowiem w 11. edycji "Must Be The Music".

"The Voice of Poland". Jurorzy byli zachwyceni wrażliwością uczestnika. "Wyznaczyłeś poziom abstrakcyjnej poprzeczki"

W "The Voice" Magdalena Chołuj będzie miała sporą konkurencję. Do tej pory w przesłuchaniach w ciemno wystąpiło bowiem wielu utalentowanych artystów. Już w pierwszym odcinku 16. sezonu pojawił się Rafał Hnatio, zaśpiewał "Honesty" z repertuaru Billy’ego Joela. 22-latek odwrócił aż trzy fotele. Jego wrażliwość muzyczna zrobiła ogromnie wrażenie na jurorach. Wyznaczyłeś poziom abstrakcyjnej poprzeczki, a jestem tutaj szóstą edycję, którego ja nigdy nie doznałem - skwitował Michał Szpak. Nie odwrócił się jedynie Kuba Badach, który bardzo szybko pożałował swojej decyzji. - Nie mogę uwierzyć, jak strasznie s********m, że się nie odwróciłem - skwitował artysta. Ostatecznie utalentowany uczestnik zdecydował, że będzie kontynuował przygodę z programem w drużynie Margaret.

