Telewizja na żywo rządzi się swoimi prawami. Często dochodzi do niespodziewanych sytuacji, na które nie da się wcześniej przygotować. Niekiedy są to drobne wpadki techniczne, innym razem reakcje uczestników czy zdarzenia zupełnie niezależne od realizatorów. Tym razem do niespodziewanych scen doszło na antenie Polsatu. Pogodynka musiała przerwać swoje wystąpienie.

Mistrzowskie wybrnięcie pogodynki. Widzowie pod wrażeniem

W trakcie prezentowania prognozy pogody Klaudia Kroczek zaczęła nagle tracić głos. Po chwili się okazało, że prezenterka czymś się zakrztusiła. - Przepraszam... Zawirowały mi te chmury deszczowe w głowie i aż się zakrztusiłam, ale już państwu przekazuje - wypaliła, po czym kontynuowała wystąpienie. Po chwili jednak znów je przerwała. - Pozwólcie państwo, że dokończę później, bo muszę złapać oddech - mogliśmy usłyszeć. Nagranie szybko trafiło na jej profil. Kroczek postanowiła zażartować z całej sytuacji. "Kiedy wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że potrzebny ci jest urlop. Telewizja na żywo! Nie pozostaje mi nic innego jak ruszać na lotnisko" - napisała pod fragmentem z wystąpienia. Widzowie byli pod wrażeniem tego, jak poradziła sobie z całą sytuacją. "Pełen profesjonalizm", "Jakie zgrabne wybrnięcie z niełatwej sytuacji", "Normalnie podziwiam za profesjonalizm i zimną krew" - czytamy. Nagranie znajdziecie poniżej.

"Dzień dobry TVN". Jędrzejak odebrał nieoczekiwany telefon. "Kryj się kto może!"

Wpadki na wizji zdarzają się naprawdę bardzo często. Jakiś czas temu do zabawnej sytuacji doszło w "Dzień dobry TVN". Bartek Jędrzejak, pogodynek, opowiadał, jaka będzie pogoda w różnych rejonach Polski. Gdy doszedł do Poznania, widzowie zamarli, bowiem mapa pokazywała, że w stolicy Wielkopolski będzie... 91 stopni Celsjusza. Fani od razu zareagowali i wysyłali dziennikarzowi wiadomości prywatne na Instagramie. O komentarz pokusiła się również posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska. "Bójcie się ludzie w Poznaniu! Oto dzisiejsza prognoza pogody dla tego miasta! Kryj się, kto może!" - napisała. "Pani Heniu! Najcudowniejszy telefon od rana. Dziękuję. Już poprawiam. Złośliwość komputera" - odpisał jej prezenter.