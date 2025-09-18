11 września wystartował 25. sezon programu "Nasz nowy dom". W pierwszym odcinku widzowie mogli poznać panią Judytę, samodzielnie wychowującą trójkę dzieci - Kingę, Julię i Szymona, o czym więcej przeczytacie tutaj. W drugim odcinku formatu Elżbieta Romanowska przyjechała do wsi Lelowice. Historia rodziny wywołała wielkie emocje.
W drugim odcinku formatu bohaterem był pan Ryszard, który samotnie wychowuje dwójkę dzieci - Monikę i Antoniego. Mężczyzna i jego ukochana Halina rozpoczęli budowę domu dla rodziny. Niestety, u kobiety zdiagnozowano złośliwy nowotwór. Rozpoczęła leczenie, jednak choroba powróciła. Pani Halina zmarła i poprosiła partnera o to, aby dokończył budowę domu. To nie był koniec trudności, z jakimi zmierzyła się rodzina z Lelowic. Niedługo potem u syna pana Ryszarda zdiagnozowano glejaka nerwu wzrokowego. Dodatkowo Monika zmaga się z ciężką chorobą kręgosłupa. - Jestem ojcem, który kocha dzieci ponad wszystko - mówił mężczyzna. Elżbieta Romanowska była bardzo poruszona historią rodziny. - Dla mnie to jest bycie superbohaterem. Po kadry z odcinka formatu "Nasz nowy dom" zapraszamy do naszej galerii zdjęć.
Prowadząca zdecydowała, że pomoże panu Ryszardowi i jego dzieciom. Ekipa zmierzyła się z ogromnym wyzwaniem, ponieważ dom uczestnika był w surowym stanie. Stanęli jednak na wysokości zadania. Mimo napiętego grafiku i ogromu pracy ostatecznie remont przebiegł zgodnie z planem. Rodzina nie kryła zachwytu efektami. W ogrodzie pojawiły się rośliny, a wnętrze urządzono nowocześnie. Pod publikacjami z odcinka w mediach społecznościowych pojawiło się sporo komentarzy. "Wspaniały tata", "Płaczę, wspaniała rodzina", "Mimo tak ogromnej tragedii stanął Pan na wysokości zadania. Jestem dla Pana pełna podziwu", "Coś wspaniałego" - pisali zachwyceni i poruszeni internauci.
