Choć 11. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopiero wystartowała, jeden z uczestników już znalazł się na językach widzów. Maciej Kubik, 34-letni przedsiębiorca z Krakowa wywołał gorącą dyskusję w mediach społecznościowych. Część internautów sugeruje, że jego intencje mogą być inne niż deklarowane - zamiast szukać miłości, miałby rzekomo wykorzystywać udział w show jako sposób na wypromowanie swojej osoby i kariery w mediach. Co o nim wiadomo?

Maciej Kubik z "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budzi kontrowersje. Widzowie zarzucają mu chęć autopromocji

Jak się okazało, Maciej Kubik to aktywny mentor biznesowy, obecny w mediach społecznościowych od wielu lat. Na Facebooku obserwuje go ponad 14 tysięcy osób, a na Instagramie - blisko dziewięć tysięcy. Jego profil na TikToku także cieszy się dużą popularnością - obserwuje go ponad 14 tysięcy użytkowników, a opublikowane przez niego filmiki, w których chętnie pokazuje swój wizerunek, zgromadziły łącznie ponad 231 tysięcy polubień. Na wspomnianych profilach dzieli się wiedzą o finansach, biznesie i samorozwoju. Sam o sobie mówi, że stawia na przejrzystość i długoterminowe strategie, a jego misją jest inspirowanie innych do świadomego życia zawodowego.

Jednak jego medialna aktywność i sposób bycia w programie wzbudziły nieufność wśród części widzów. Krytyczne komentarze zaczęły pojawiać się już po emisji drugiego odcinka, w którym został przedstawiony. Internauci zarzucają Kubikowi, że bardziej niż budową relacji, interesuje go rozgłos i promocja własnej marki. "To instagramowicz, który chce się wybić. Te ekspertki tego nie widzą, czy co?", "Każdy, kto ma złe przeczucia wobec tej osoby - intuicja dobrze mu podpowiada. Panu się chyba zamarzyła teraz kariera w TV", "Zupełnie inny człowiek niż na własnym profilu fb, dobry aktor" - czytamy.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestnik 11. edycji pod lupą widzów

To jednak nie koniec uprzedzeń. Niektórzy zarzucają mu również zbytnią kontrolę i pracoholizm, który może utrudniać budowanie równorzędnego związku. Opisywany przez siebie jako perfekcjonista, osoba impulsywna i bardzo zaangażowana zawodowo, Kubik ma sprawiać wrażenie kogoś, kto będzie próbował podporządkować partnerkę pod swój styl życia. "Jedna wielka czerwona flaga: perfekcjonista, pedant, pracoholik… On to będzie układał kobietę pod siebie…" - komentowała inna użytkowniczka.