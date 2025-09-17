11. sezon "Hotelu Paradise" rozkręca się z odcinka na odcinek i zarówno produkcja, jak i sami uczestnicy bardzo dbają o rozrywkę widzów. Ostatnio do hotelu dołączyły nowe osoby, w tym Karol z Bielska-Białej, który na co dzień pracuje jako trener personalny. Uczestnik miał okazję porozmawiać z Julią, która wyjawiła mu, że w jej związku nie dzieje się dobrze, co zrobiła na forum. Partner uczestniczki był wyraźnie niezadowolony. Więcej przeczytasz tutaj. Co tym razem działo się w programie? Jeden z uczestników wprawił w osłupienie widzów.
Widzowie "Hotelu Paradise" już jakiś cza temu zauważyli, że Oliwia i Michał coraz lepiej się dogadują i między uczestnikami pojawiła się chemia. Duet coraz częściej widziany jest razem, spędza czas na rozmowach i lepiej się poznaje. Wygląda na to, że dobra atmosfera zainspirowała uczestnika do niespodziewanego kroku. Czegoś takiego jeszcze w programie nie było. Kiedy zakończyła się Pandora i Oliwia z Michałem znaleźli się sami w pokoju, uczestnik padł na kolana i postanowił... oświadczyć się swojej koleżance. "Fajna wariatka jesteś, wiesz?" - powiedział i wyciągnął pierścionek. Oczywiście całe zdarzenie miało formę żartu, co nie zmienia faktu, że wprawiło w osłupienie uczestniczkę.
Czy wyjdziesz za mnie? Czy będziesz jedną z moich pięciu żon?
- zapytał rozbawiony Michał. Oliwia od razu podchwyciła zabawną konwencję i bez dłuższego zastanowienia, próbując opanować śmiech, zgodziła się na propozycję uczestnika.
Zabawna sytuacja między Michałem i Oliwią od razu przykuła uwagę widzów, którym również spodobało się to, że w programie coś się dzieje. "Jesteście najlepsi, uwielbiam poczucie humoru Michała", "O cholera. Najlepszy sezon ever", "Ale dziś akcje" - czytamy w komentarzach. Co ciekawe, część widzów stwierdziła, że mimo iż Oliwia "przyjęła" zaręczyny, to jest zainteresowana innym uczestnikiem. "Ona i tak chce tylko Kubę, jak każda zresztą, bo on jest szeryfem hotelu" - stwierdził jeden z internautów. Jak sądzicie, z kim w najbliższej przyszłości Oliwia stworzy parę?
