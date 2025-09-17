17 września w Warszawie odbyła się premiera filmu "Skrzat. Nowy początek". To opowieść o jedenastoletniej Hani, która po przeprowadzce do innego miasta musi odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Dziewczyna próbuje odzyskać skradzioną rodzinną pamiątkę. Aby tego dokonać, musi udowodnić, że skrzaty naprawdę istnieją. Premiera filmu familijnego przyciągnęła także gwiazdy. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Marta Surnik, Rafał Mroczek i Małgorzata Opczowska z synem.

Małgorzata Opczowska w kwiecistej sukience. Marta Surnik w modnym zestawie

Małgorzata Opczowska najwyraźniej nie zamierza jeszcze żegnać się z latem. Na premierze pojawiła się w długiej sukience w kwieciste wzory, która przyciągała spojrzenia intensywnymi barwami i efektownym rozcięciem eksponującym nogi. Kreacja podkreślała jej figurę, a delikatnie podkręcone włosy dodawały całości lekkości i naturalnego uroku. Prezenterka postawiła na minimalizm w dodatkach - wybrała jedynie białą torebkę o eleganckim fasonie, którą trzymała w dłoni. Opczowskiej towarzyszył syn, który chętnie pozował do zdjęć u boku mamy. Uśmiechnięty i swobodny, świetnie odnajdywał się w blasku fleszy.

W zupełnie innym kierunku poszła Marta Surnik. Prezenterka postawiła na stylizację idealnie wpisującą się w jesienne trendy. Na ściance zaprezentowała się w jasnych, prostych jeansach zestawionych z oversize'ową marynarką ze skóry w odcieniu ciemnego brązu. Do tego dobrała masywne buty na obcasie. Wyglądała naprawdę stylowo! Zdjęcia prezenterek znajdziecie w naszej galerii.

Rafał Mroczek poeksperymentował ze stylizacją. Połączył różne style

Rafał Mroczek postawił na stylizację w stonowanych, eleganckich barwach, ale w nieco bardziej casualowym wydaniu. Aktor pojawił się na premierze w zestawie utrzymanym w beżach i szarościach. Wybrał dwurzędową marynarkę w odcieniu khaki, którą połączył z prostymi, jasnymi spodniami. Zamiast klasycznych butów dobrał białe sneakersy, dzięki czemu całość nabrała luźniejszego, nowoczesnego charakteru. Pod marynarkę włożył prostą, grafitową koszulkę, co dodatkowo przełamało formalny ton stylizacji.