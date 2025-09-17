Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Surnik w jesiennej stylizacji, Mroczek pomieszał style. Całą uwagę skradła sukienka Opczowskiej
Warszawska premiera filmu "Skrzat. Nowy początek" przyciągnęła mnóstwo osób. Wśród zaproszonych gości znalazły się m.in. Marta Surnik i Małgorzata Opczowska. Spójrzcie tylko na ich stylizacje.
Rafał Mroczek, Marta Surnik
Fot. KAPiF.pl

17 września w Warszawie odbyła się premiera filmu "Skrzat. Nowy początek". To opowieść o jedenastoletniej Hani, która po przeprowadzce do innego miasta musi odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Dziewczyna próbuje odzyskać skradzioną rodzinną pamiątkę. Aby tego dokonać, musi udowodnić, że skrzaty naprawdę istnieją. Premiera filmu familijnego przyciągnęła także gwiazdy. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Marta Surnik, Rafał Mroczek i Małgorzata Opczowska z synem. 

Zobacz wideo Hollywood ma siostry Olsen, a my mamy braci Mroczków [Popkultura]

Małgorzata Opczowska w kwiecistej sukience. Marta Surnik w modnym zestawie 

Małgorzata Opczowska najwyraźniej nie zamierza jeszcze żegnać się z latem. Na premierze pojawiła się w długiej sukience w kwieciste wzory, która przyciągała spojrzenia intensywnymi barwami i efektownym rozcięciem eksponującym nogi. Kreacja podkreślała jej figurę, a delikatnie podkręcone włosy dodawały całości lekkości i naturalnego uroku. Prezenterka postawiła na minimalizm w dodatkach - wybrała jedynie białą torebkę o eleganckim fasonie, którą trzymała w dłoni. Opczowskiej towarzyszył syn, który chętnie pozował do zdjęć u boku mamy. Uśmiechnięty i swobodny, świetnie odnajdywał się w blasku fleszy. 

W zupełnie innym kierunku poszła Marta Surnik. Prezenterka postawiła na stylizację idealnie wpisującą się w jesienne trendy. Na ściance zaprezentowała się w jasnych, prostych jeansach zestawionych z oversize'ową marynarką ze skóry w odcieniu ciemnego brązu. Do tego dobrała masywne buty na obcasie. Wyglądała naprawdę stylowo! Zdjęcia prezenterek znajdziecie w naszej galerii. 

Premiera filmuOtwórz galerię

Rafał Mroczek poeksperymentował ze stylizacją. Połączył różne style 

Rafał Mroczek postawił na stylizację w stonowanych, eleganckich barwach, ale w nieco bardziej casualowym wydaniu. Aktor pojawił się na premierze w zestawie utrzymanym w beżach i szarościach. Wybrał dwurzędową marynarkę w odcieniu khaki, którą połączył z prostymi, jasnymi spodniami. Zamiast klasycznych butów dobrał białe sneakersy, dzięki czemu całość nabrała luźniejszego, nowoczesnego charakteru. Pod marynarkę włożył prostą, grafitową koszulkę, co dodatkowo przełamało formalny ton stylizacji. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Jak reagujesz na nagłe zmiany?

Psychotest: Z kim z serialu "Miodowe lata" możesz się utożsamić? Ten quiz to pokaże!
Popularne