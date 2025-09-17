Małgorzata Rozenek-Majdan zyskała popularność dzięki programowi "Perfekcyjna pani domu". Kariera prezenterki szybko nabrała tempa i później występowała także jako prowadząca "Dzień dobry TVN", co było jej wielkim marzeniem. Przygoda Małgorzaty Rozenek-Majdan ze śniadaniówką dość szybko się skończyła. Prezenterka nie zwalnia jednak tempa i połączyła siły z Gazetą.pl w podcaście "Z bliska". Już wkrótce poprowadzi także program "Bez kompleksów", jednak to nie wszystko. Wygadała się o nowej produkcji.

REKLAMA

Zobacz wideo "Z bliska". Nowy program z Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan poprowadzi "Królową przetrwania". Zaskakujące wieści

Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpiła w najnowszym wydaniu programu "Dzień dobry TVN". Prezenterka 17 września wyjawiła na antenie, że już wkrótce poprowadzi format "Królowa przetrwania". - Nie wybrałam się na Sri Lankę prywatnie. (...) Będę miała ogromną radość poprowadzić ten sezon - mówiła wyraźnie podekscytowana. Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła także, że w tej odsłonie formatu wystąpi 13 uczestniczek. - Już od wczoraj rozpoczęły grę - dodała. Prowadząca zapewniła, że emocji na planie nie brakuje. Pojawiły się już pierwsze zgrzyty. - Jest gorąco, dlatego że tym razem dziewczyn jest aż 13, to jest taki skład, który po prostu nie pozostawia innego wyjścia. Te dramy na pewno będą. Tak naprawdę dziewczyny są ze sobą dopiero od 24 godzin, a ja już wiem, że emocje są bardzo mocne i buzują w dziewczynach - powiedziała.

Galeria Małgorzata RozenekOtwórz galerię

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała nagranie z planu "Królowej przetrwania". Internauci zachwyceni. "Zaczynamy przygodę"

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się nowym projektem na swoim instagramowym profilu. Celebrytka pokazała, jak wygląda plan. Uwagę przykuła stylizacja prowadzącej, czyli jasny zestaw oraz ciężkie buty. "Trzeci sezon 'Królowej przetrwania!' Zaczynamy przygodę" - napisała. Pod publikacją zaroiło się od komentarzy. "Powodzenia. Życzę samych przyjemności i dużo uśmiechu", "Piękne otoczenie", "Powodzenia i szczęścia", "Pięknie', "Super", "Wow", "Ale informacja" - czytamy.