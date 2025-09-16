11. Sezon "Hotelu Paradise" trwa w najlepsze. Produkcja dba o rozrywkę nie tylko widzów, ale także samych uczestników. W ostatnim odcinku nie brakowało emocji. Mieszkańcy hotelu musieli cofnąć się do czasów szkoły podstawowej i zdać "egzamin" z geografii. Jak się okazało, wypadł on wyjątkowo słabo i wyszło na jaw, że uczestnicy mają podstawowe braki w wiedzy. Ola była przekonana, że na kanadyjskiej fladze widnieje liść konopi, a inny z uczestników twierdził, że ziemia obraca się wokół słońca. Do hotelu dołączyły także dwie nowe osoby. Karol już od pierwszych chwil w programie przeżył emocjonalne chwile.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzan o TVN i relacji z Kazen. Padło wyznanie

"Hotel Paradise". Julia w rozmowie z nowym uczestnikiem przyznała się do kryzysu w związku

Nowym uczestnikiem "Hotelu Paradise" jest Karol z Bielska-Białej, który na co dzień pracuje jako trener personalny. Jak sam przedstawił się w wizytówce woli być jednak określany jako specjalista od biomechaniki ludzkiego ciała. W wolnym czasie interesują go motocykle, ale lubi spędzać czas wolny także na medytowaniu i czytaniu książek. Po wejściu do hotelu nowy uczestnik nawiązał relację z Julią. Uczestniczka, która jest w parze z Milanem, przyznała, że jej duet przechodzi poważny kryzys. Podkreśliła, że nie może porozumieć się z partnerem i wiecznie się kłócą.

Tu jest dramat, bo Milan jest bardzo zamknięty, nie możemy się dogadać

- stwierdziła w obecności pozostałych mieszkańców hotelu, zwracając się do Karola. Słowa Julii usłyszał także sam Milan, który od razu zaczął tłumaczyć się, że wcale nie jest tak zamknięty. Wymianę zdań pomiędzy uczestnikami postanowił skomentować Michał, który stanął po stronie Julii. Zaczął jej bronić i próbował przetłumaczyć innym, aby spojrzeli na tę relację z jej perspektywy. "Ja wiem, że ty tutaj stoisz po jej stronie" - podsumował Milan. Jak sądzicie, czy ich relacja przetrwa?

"Hotel Paradise". Ola spała z trzema uczestnikami

Nowy sezon "Hotelu Paradise" już wywołuje spore kontrowersje. Anton, Mikołaj i Kuba, mieli spędzić noc w pokoju Oli w związku z wylosowaną przez nią nagrodą. Po wejściu do pokoju okazało się, że łóżko jest za małe, aby pomieścić tyle osób. Niedługo potem Ola przyznała, że cała sytuacja jest dla niej bardzo niekomfortowa. Więcej przeczytasz tutaj: Kontrowersje w "Hotelu Paradise 11". Ola spędziła noc z trzema uczestnikami