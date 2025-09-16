"Milionerzy" od lat cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony widzów. Wielu mogło się zdziwić, gdy po latach emisji na antenie TVN, program "przejął" Polsat, który emituje teleturniej od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:55. 16 września wyemitowano dziesiąty odcinek teleturnieju. Jedno z pytań sprawiło, że uczestnik miał niemałe problemy. Publiczność nie zdołała mu jednoznacznie odpowiedzieć. Musiał zadzwonić do przyjaciela. Udało mu się poprawnie odpowiedzieć?
W dziesiątym odcinku "Milionerów" o główną nagrodę walczył Bartosz Sobolewski - politolog i historyk, który na co dzień pracuje jako kierowca. Na widowni kibicowała mu żona. Uczestnik przysłowiowo szedł jak burza, ale problem pojawił się przy okazji pytania za gwarantowane 50 tysięcy złotych. Zapytano w nim o królowe Polski.
"Dwie kobiety były koronowane jako samodzielne władczynie Polski. Jedną z nich była Jadwiga, a drugą?"
A. Marysieńka Sobieska
B. Bona Sforza
C. Barbara Radziwiłłówna
D. Anna Jagiellonka
Uczestnik miał problem, by wskazać prawidłową odpowiedź, choć miał pewne podejrzenia, że to Barbara Radziwiłłówna. O pomoc postanowił poprosić zgromadzoną na widowni publiczność. Wyniki nie dały mu jednak jednoznacznej odpowiedzi - 38 proc. głosów oddano na odpowiedź C, 34 proc. na odpowiedź D, a 28 proc. odpowiedź B. W tej sytuacji zdecydował się na użycie drugiego koła ratunkowego i zadzwonił do przyjaciela - Rafała, który z pewnością wskazał Annę Jagiellonkę. Ostatecznie Bartosz wybrał odpowiedź D i była ona poprawna.
Jak już wspomnieliśmy, na widowni uczestnikowi kibicowała żona. W pewnym momencie Hubert Urbański zwrócił się do niej, twierdząc, że pytania nie sprawiały jej trudności, z czym kobieta się zgodziła. Zaznaczyła jednak, że nie zna się na sporcie i pytanie o Roberta Lewandowskiego ją przerosło. - Znam się tylko na strzelectwie - powiedziała Monika, czym wzbudziła zainteresowanie prowadzącego. - Strzelam z pistoletu, z karabinu. Jestem trenerką strzelectwa - kontynuowała. - Taka żona to skarb - uznał Urbański. -Dlatego jestem taki grzeczny - odparł uczestnik programu. - Co gorsza, teściowa też ma pozwolenie na broń - dodała Monika. - Stary, od teraz patrzę na ciebie zupełnie inaczej - powiedział gospodarz "Milionerów". - Ale jestem najbardziej chronionym człowiekiem w tym kraju - zaśmiał się Bartosz. - Interpretuj to sobie jak chcesz - skwitował Urbański.
