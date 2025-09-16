14 września Polsat wyemitował pierwszy odcinek "Tańca z gwiazdami". Widzowie nie mogli narzekać na brak emocji. Najwięcej uwagi przyciągnęli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Para za energicznego quickstepa zgarnęła od jurorów 34 punkty. Tuż po zejściu z parkietu doszło do zaskakującego pocałunku na wizji. Rogacewicz i Kaczorowska potwierdzili tym samym swój związek, o którym od dłuższego czasu krążyły pogłoski w mediach. Zakochani już rozpoczęli przygotowania do kolejnego odcinka. Kaczorowska w środku nocy zamieściła wymowne nagranie.

Zobacz wideo Pavlović o związku Kaczorowskiej i Rogacewicza. To im pomoże czy przeszkodzi?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz idą na całego. Trenują nawet w środku nocy

- Godzina 21.46 czy 21.47, chyba jakoś tak, siedem, bo jesteśmy parą numer siedem - mówiła na nagraniu z nocy rozbawiona Kaczorowska. - Dzieci poszły spać, babunia pilnuje, a my uczymy się kroków. No właśnie, jak myślicie, co zatańczymy w kolejnym odcinku? - dopytywała swoich obserwatorów. Na kolejnym kafelku relacji pokazała, jak Rogacewicz uczy się pierwszych kroków nowego układu tanecznego. Widzowie z pewnością mają wobec tej pary wysokie oczekiwania. Ostatni quickstep rozgrzał internet. "Ale iskrzy", "Jednak to prawda, że kobieta jest najsilniejsza, gdy jest kochana. Ależ ogień na scenie! A co będzie później?", "Chyba najlepiej tańczą zakochani i to tutaj dobrze widać. Piękny taniec" - pisali pod nagraniem z występu.

Marcin Rogacewicz zdradza, jaką trenerką jest Agnieszka Kaczorowska

Tuż przed pierwszym odcinkiem nowej edycji salę treningową odwiedził reporter Kozaczka, który miał okazję porozmawiać z Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem. W pewnym momencie padło pytanie o to, jaką trenerką jest Kaczorowska. - Potrafi idealnie wydobyć to, co jest potrzebne w danym momencie i ma do tego idealne narzędzia. To, co jest dla mnie fascynujące, w konkretnym momencie umie trafić taki klawisz, który wydobywa ze mnie konkretną nutę, a to jest bardzo wysoka umiejętność. Czasami ciężko jest znaleźć sposób, żeby go otworzyć, kiedy parkiet jest dla mnie swego rodzaju przełamywaniem wstydu - przyznał aktor.