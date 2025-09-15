14 września Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zachwycili w programie "Taniec z gwiazdami". Jurorzy przyznali im 34 punkty. Gorąco było nie tylko na parkiecie. Paulina Sykut-Jeżyna zapytała uczestników o to, czy są w sobie zakochani. Chociaż początkowo byli zmieszani, to po chwili Rogacewicz namiętnie pocałował Kaczorowską. W nowym poście tancerka wspomniała o emocjach po pierwszym odcinku.

Agnieszka Kaczorowska wspomniała o emocjach po pierwszym odcinku. "Szykujemy się na kolejny tydzień"

Kaczorowska opublikowała na swoim instagramowym profilu kadry wykonane podczas tańca w programie. W obszernym wpisie wspomniała o występie. "Emocje po pierwszym odcinku jubileuszowej edycji 'Tańca z gwiazdami' pomalutku opadają. Dziękujemy za moc pięknych słów i za każdy oddany głos na parę numer siedem, bo to wy decydujecie, ile trwa nasza taneczna przygoda" - napisała. Agnieszka Kaczorowska zwróciła się także do internautów. "Szykujemy się na kolejny tydzień, a wy trzymajcie kciuki i życzcie nam dużo siły" - skwitowała. Pod postem zaroiło się od komentarzy. "Tańczyliście cudownie", "Najlepsza para tej edycji", "Kibicuję" - pisali internauci. Nie zabrakło także mniej pozytywnych słów. "Czy to jest sprawiedliwe, że innych par nie łączy relacja inna niż nauczyciel uczeń? Inni startują z innego poziomu... Nie podoba mi się to" - czytamy.

Iwona Pavlović o pocałunku Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Tak ich podsumowała

Porozmawialiśmy z Iwoną Pavlović o czułościach tancerki i aktora. Jurorka wyjawiła, czy bliskość Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza pomoże im w programie. - W tańcu zawodowym [bliskość - przyp.red.] bardzo pomaga, ponieważ dużo czasu spędza się ze sobą. Myślę, że tutaj też to chyba im pomoże, tak czuję - powiedziała Pavlović. Podkreśliła jednak, że kluczowa będzie rola Rogacewicza. - Na parkiecie Marcin musi jakby wyrazić zgodę na wyższość Agnieszki w tańcu, ponieważ ona się na tym zna. Najnormalniej w świecie - dodała w rozmowie z nami jurorka.