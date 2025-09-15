Za nami kolejny odcinek "Hotelu Paradise". I tym razem w programie nie zabrakło dużych emocji oraz szokujących zwrotów akcji. Przyszedł jednak czas na test, który wielu uczestnikom sprawił duże trudności. Okazało się, że "egzamin" z geografii przerósł wielu bohaterów.

"Hotel Paradise". Uczestnicy polegli na teście z geografii. Nie uwierzycie, jakie odpowiedzi padły

W kolejnym odcinku "Hotelu Paradise" nowe zadanie zaskoczyło uczestników. Bohaterowie uzyskali możliwość cofnięcia się do szkoły i zdania testu z geografii. Okazało się jednak, że pytania były dla nich za trudne. Jedno z nich dotyczyło flagi Kanady. - Co znajduje się na fladze Kanady? - usłyszeliśmy. Ola zaznaczyła, że to liść, po czym sprecyzowała, czy chodzi o liść konopi. To jednak dopiero początek wpadek. Inne pytanie brzmiało: "Dlaczego na Ziemi mamy dzień i noc?". - Ziemia obraca się wokół Słońca - powiedział jeden z uczestników. - Ziemia kręci się wokół własnej osi i krąży wokół Słońca - padła w końcu dobra odpowiedź. - Jakie państwo nazywają krajem kwitnącej wiśni? - brzmiało kolejne pytanie. - Francja - padło z ust bohaterki. Co sądzicie? Poradzilibyście sobie z testem z geografii?

"Hotel Paradise". To zadanie zaskoczyło uczestników. Zając zabrała głos

Trudne zadania w "Hotelu Paradise" to dla uczestników codzienność. W piątej odsłonie nowego sezonu randkowego show bohaterowie wzięli udział w zaskakującym zadaniu. Mężczyźni z zawiązanymi oczami musieli rozpoznać dotyk swoich partnerek. To jednak nie wszystko. Panie dodatkowo używały różnych przedmiotów, takich jak rękawiczki czy pióra. Po chwili wszystko było już jasne. Panowie poradzili sobie bezbłędnie. Prowadząca od razu ich pochwaliła. - Perfekcyjnie wykonaliście to zadanie i tym samym uchroniliście się przed zmianą pary - powiedziała Edyta Zając, gdy było już oczywiste, że każdy z uczestników odgadł na podstawie samego dotyku swoją partnerkę. Oglądacie "Hotel Paradise"? ZOBACZ TEŻ: Szambo wybiło w "Hotelu Paradise". Julia nie wytrzymała! W tle nowa uczestniczka