Po głośnym debiucie na antenie Polsatu, "Milionerzy" zdążyli już na dobre zadomowić się w wieczornym paśmie stacji. Pierwszy tydzień emisji przyciągnął przed telewizory średnio 835 tysięcy widzów, a najpopularniejszy odcinek oglądało aż 909 tysięcy osób. W odcinku wyemitowanym 15 września emocji zdecydowanie nie zabrakło. Co tym razem rozgrzało publiczność?

"Milionerzy". Uczestniczka rozczarowana "telefonem do przyjaciela". "Nie miał czasu tego przeanalizować"

W dziewiątym odcinku "Milionerów" naprzeciwko Huberta Urbańskiego zasiadła Magdalena Sibera - projektantka, magister sztuki i inżynier budownictwa lądowego. Ukończyła trzy kierunki studiów, a na pytanie, co ją skłoniło do udziału w programie, odpowiedziała krótko: spontaniczność. Jej gra szła sprawnie aż do pytania o 50 tys. złotych. O jakie tym razem chodziło? "Badanie USG serca to inaczej:"

A. EKG

B. Echo serca

C. Holter ciśnieniowy

D. Rezonans magnetyczny

Uczestniczka nie była pewna odpowiedzi, więc zdecydowała się zadzwonić do przyjaciela - Adama Sz. Mężczyzna wskazał odpowiedź B. (echo serca), ale nie brzmiał na stuprocentowo przekonanego. Co gorsza, czas przeznaczony na rozmowę minął bardzo szybko. - Nie miał czasu tego przeanalizować - powiedziała z wyraźnym rozczarowaniem uczestniczka. Mimo trudnej sytuacji, postanowiła zaufać przyjacielowi, co okazało się dobrą decyzją, gdyż odpowiedź B. była poprawna. Niestety, kolejne pytanie okazało się zbyt trudne i uczestniczka zdecydowała się zakończyć grę. Opuściła studio z wygraną w wysokości 50 tys. zł.

Hubert Urbański, znany z roli prowadzącego "Milionerów", wystąpił niedawno w programie "halo tu Polsat", gdzie opowiedział nie tylko o kulisach nowej odsłony teleturnieju, ale także o ukończonych studiach. Jak się okazało, tuż po maturze zdecydował się na dość nietypowy wybór - filologię indyjską. Powód? - Szczerze powiedziawszy, to po prostu były egzaminy, które byłem w stanie zdać. Nie chciałem odbyć służby, co było w ogóle takim trendem wśród moich rówieśników, chyba bardzo słusznym. (...) I po prostu szukałem takiego wydziału, gdzie można było zdawać z języków - zdawałem rosyjski, angielski i język polski. To umiałem wtedy - wyznał w śniadaniówce. Choć kierunek okazał się ciekawy, Urbański po roku zrezygnował ze studiów. Później próbował swoich sił w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, ale i tam jego droga się nie zakończyła.