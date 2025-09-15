W sierpniu 2025 roku Daniel Nawrocki dostał własny program w stacji wPolsce24. Przypomnijmy, że jest to stacja związana z prawicowym środowiskiem braci Karnowskich. W show "Nawrocki w Polsce" syn nowego prezydenta Karola Nawrockiego rozmawia z gośćmi ze świata mediów i polityki. Premiera odbyła się 10 sierpnia. Ledwo minął miesiąc, a już ogłoszono pierwsze zmiany. Czy to wpłynie na oglądalność?

REKLAMA

Zobacz wideo Schreiber na gorąco po rozprawie rozwodowej. Wtem wspomniała o Lewandowskim

Zmiany w programie Daniela Nawrockiego. Mało kto się tego spodziewał

Program "Nawrocki w Polsce" był emitowany w niedziele o godz. 20:20. Z tego względu show Marianny Schreiber musiało zostać przeniesione na 16:20. Celebrytka nie była załamana, wręcz przeciwinie - ucieszyła się, że Daniel Nawrocki prowadzi własny program. Z czasem oglądalność formatu syna prezydenta zaczęła maleć. Stacja postanowiła zmienić godzinę emisji jego programu. "Nawrocki w Polsce" będzie teraz nadawany o 17:05, co oznacza, że program Schreiber znowu musi zostać przesunięty. Zamiast w niedzielę o 16:20, Marianna pojawi się na ekranach w soboty o 17:05. Co sądzicie o takiej modyfikacji?

Daniel Nawrocki gościł Andrzeja Dudę. Były prezydent zdradził swój sekret

Jednym z gości syna nowego prezydenta był Andrzej Duda. Były prezydent w rozmowie z Danielem Nawrockiem zdradził, że przez dziesięć lat sprawowania urzędu nie prowadził samochodu. Ze względów bezpieczeństwa zawsze jeździł z kierowcą BOR-u. Teraz, chociaż mógłby wrócić do dawnych nawyków, to sam przyznaje, że nie czuje się jeszcze na to gotowy. - Dlaczego jeszcze nie jechałem? No nie wiem, jakoś nie mogę się zebrać. Zresztą cały czas mam auto i tak jest, że poziom ochrony już wprawdzie został obniżony w związku z moim odejściem z bieżącego wykonywania urzędu i zakończeniem misji prezydenckiej. Ale byli prezydenci w Polsce mają ochronę do końca życia, przy czym zmniejszana ona jest w takich etapach i w tej chwili jestem właśnie w tym momencie troszkę obniżonego poziomu ochrony, ale panowie oficerowie, którzy zajmują się tą ochroną, są nadal ze mną, więc przymierzam się... - zdradził Duda. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Zaskakujące doniesienia o synu Nawrockiego. Stacja już podjęła decyzję ws. jego programu