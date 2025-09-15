Powrót na stronę główną
Niespodziewane wieści na temat Daniela Nawrockiego. Potwierdziły się doniesienia
Daniel Nawrocki niedawno zadebiutował na antenie stacji wPolsce24. Teraz wyszło na jaw, że jego program czekają pewne zmiany.
fot. Agencja Gazeta.pl

W sierpniu 2025 roku Daniel Nawrocki dostał własny program w stacji wPolsce24. Przypomnijmy, że jest to stacja związana z prawicowym środowiskiem braci Karnowskich. W show "Nawrocki w Polsce" syn nowego prezydenta Karola Nawrockiego rozmawia z gośćmi ze świata mediów i polityki. Premiera odbyła się 10 sierpnia. Ledwo minął miesiąc, a już ogłoszono pierwsze zmiany. Czy to wpłynie na oglądalność?

Zobacz wideo Schreiber na gorąco po rozprawie rozwodowej. Wtem wspomniała o Lewandowskim

Zmiany w programie Daniela Nawrockiego. Mało kto się tego spodziewał

Program "Nawrocki w Polsce" był emitowany w niedziele o godz. 20:20. Z tego względu show Marianny Schreiber musiało zostać przeniesione na 16:20. Celebrytka nie była załamana, wręcz przeciwinie - ucieszyła się, że Daniel Nawrocki prowadzi własny program. Z czasem oglądalność formatu syna prezydenta zaczęła maleć. Stacja postanowiła zmienić godzinę emisji jego programu. "Nawrocki w Polsce" będzie teraz nadawany o 17:05, co oznacza, że program Schreiber znowu musi zostać przesunięty. Zamiast w niedzielę o 16:20, Marianna pojawi się na ekranach w soboty o 17:05. Co sądzicie o takiej modyfikacji?

Daniel Nawrocki gościł Andrzeja Dudę. Były prezydent zdradził swój sekret

Jednym z gości syna nowego prezydenta był Andrzej Duda. Były prezydent w rozmowie z Danielem Nawrockiem zdradził, że przez dziesięć lat sprawowania urzędu nie prowadził samochodu. Ze względów bezpieczeństwa zawsze jeździł z kierowcą BOR-u. Teraz, chociaż mógłby wrócić do dawnych nawyków, to sam przyznaje, że nie czuje się jeszcze na to gotowy. - Dlaczego jeszcze nie jechałem? No nie wiem, jakoś nie mogę się zebrać. Zresztą cały czas mam auto i tak jest, że poziom ochrony już wprawdzie został obniżony w związku z moim odejściem z bieżącego wykonywania urzędu i zakończeniem misji prezydenckiej. Ale byli prezydenci w Polsce mają ochronę do końca życia, przy czym zmniejszana ona jest w takich etapach i w tej chwili jestem właśnie w tym momencie troszkę obniżonego poziomu ochrony, ale panowie oficerowie, którzy zajmują się tą ochroną, są nadal ze mną, więc przymierzam się... - zdradził Duda. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJZOBACZ TEŻ: Zaskakujące doniesienia o synu Nawrockiego. Stacja już podjęła decyzję ws. jego programu

