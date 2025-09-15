Program "Rolnik szuka żony" jest wyjątkowo skuteczny w łączeniu par. Dzięki udziałowi w show wielu uczestników stanęło na ślubnym kobiercu i zdecydowało się na założenie rodziny. W sierpniu widzowie matrymonialnego formatu TVP doczekali się uroczystości zaślubin Klaudii i Valentyna z 5. edycji show. "Jako ekipa 'Rolnika' mamy to szczęście, że co jakiś czas możemy podzielić się takim zdjęciem. Klaudio! Walentynie! Powodzenia na nowej drodze życia! Niech Wasze wspólne dni wypełnione będą radością i szczęściem!" - poinformowała produkcja programu. Na imprezie nie mogło oczywiście zabraknąć Marty Manowskiej, która na tę okazję wybrała połyskującą suknię z dzianiny. Więcej zobaczysz tutaj. Do sieci właśnie trafił filmik ze ślubu Klaudii i Valentyna, dzięki czemu możemy z bliska przyjrzeć się całej ceremonii.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś w końcu jedzie na upragnione wakacje. Wybrała egzotyczny kierunek

"Rolnik szuka żony". Tak wyglądał ślub Klaudii i Valentyna. "Tak spełniają się marzenia"

Na profilu programu "Rolnik szuka żony" na Facebooku opublikowano film ze ślubu Klaudii i Valentyna, który odbył się 10 sierpnia. Już wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć wybrane kadry z tego wydarzenia, ale tym razem pokazano, jak wyglądała cała ceremonia, która nie odbyła się w tradycyjnym kościele katolickim, ale w zabytkowej cerkwi prawosławnej na Podlasiu. Ślub odbywający się według obrzędów Kościoła prawosławnego jest głęboko symboliczny. Centralnym punktem ceremonii jest trzymanie koron nad głowami młodych przez świadków, co ma symbolizować królewską godność i duchowe panowanie nad własnym życiem.

Tak spełniają się marzenia! 'Dla mnie finał będzie na ślubnym kobiercu' - tak naprawdę to dopiero początek!

- czytamy w opisie nagrania. Więcej kadrów ze ślubu Klaudii i Valentyna znajdziecie w naszej galerii. Para ogłosiła niedawno także dobrą nowinę i przekazała, że spodziewa się dziecka. Więcej przeczytasz tutaj.

Ślub Klaudii i ValentynaOtwórz galerię

"Rolnik szuka żony". Klaudia odniosła się do krytycznych komentarzy odnośnie swojej sukni ślubnej

Po publikacji pierwszych materiałów ze ślubu Klaudii i Valentyna w mediach społecznościowych zawrzało. Duże emocje wśród internautów wywołała suknia ślubna panny młodej. Skrytykowano rolniczkę, że jej kreacja zbyt wiele odsłaniała. Podczas jednego z ostatnich Q&A Klaudia odpowiedziała na pytanie dotyczące swojego stroju.

Co czułaś, gdy widziałaś komentarze o dekolcie swojej sukni ślubnej? Wyglądałaś pięknie

- zapytał jeden z fanów. Klaudia przyznała, że krój zamówionej sukni także odrobinę ją zaskoczył, ale postanowiła nie przejmować się takimi detalami i skupiła się na celebrowaniu tego wyjątkowego dnia. "Dziękuję. Haha, tak, dekolt był... Powiedzmy, że nieco bardziej 'wyraźny', niż planowałam. Sukienkę odebrałam dwa tygodnie przed weselem, a hormony w dniu wesela najwyraźniej postanowiły zaszaleć. Mogłam się tym przejmować, ale po co? Wybrałam opcję: to moje wesele i będę się dobrze bawić - i tak właśnie było. Cała reszta komentarzy? Zostawia je sobie z dystansem" - odpowiedziała Klaudia.