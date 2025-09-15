Teleturniej "Awantura o kasę" podbił serca widzów ponad 20 lat temu. W ubiegłym roku program powrócił na antenę Polsatu i znów cieszy się sporą popularnością. W odcinku wyemitowanym w niedzielę 14 września widzowie byli świadkami emocjonującego starcia między Zielonymi a Mistrzami. Decydujące pytanie stanowiło dla zawodników nie lada zagwozdkę.

"Awantura o kasę". Pytanie o "najseksowniejszego mężczyznę" pokonało uczestników

W ostatnim odcinku "Awantury o kasę" Zieloni stoczyli zaciętą walkę z Mistrzami. W pewnym momencie doszło do pojedynku "jeden na jednego". Emocje sięgały zenitu, ponieważ w puli znalazło się 27 700 złotych. Kiedy jednak padło pytanie, Damian i Krzysztof, którzy zmierzyli się w tej kategorii, oniemieli.

Który aktor otrzymał w 2024 r. przyznawany co roku przez magazyn 'People' tytuł najseksowniejszego żyjącego mężczyzny?

- zapytał prowadzący. Zawodnik Zielonych postanowił spróbować szczęścia i zdecydował się na strzał. Według niego tytuł ten mógł powędrować do Brada Pitta. Niestety odpowiedź okazała się błędna. Reprezentant Mistrzów również nie znał prawidłowej odpowiedzi. Uznał, że najseksowniejszym mężczyzną mógł zostać okrzyknięty Johnny Depp, co okazało się nieprawdą. Okazało się, że w 2024 roku tytuł "najseksowniejszego mężczyzny" przyznano Johnowi Krasinskiemu, który wciela się Jima Halperta w serialu "The Office".

"Awantura o kasę". Pomyłka uczestniczki kosztowała jej drużynę fortunę

W jednym z odcinków poprzedniego sezonu "Awantury o kasę" doszło do feralnej pomyłki. Uczestniczka, która śmiało licytowała pytanie w ferworze walki krzyknęła "va banque". Okazało się jednak, że wcale nie miała zamiaru ryzykować tak dużej kwoty. Pechowa okazała się też kategoria - "motoryzacja". Ostatecznie zawodniczka nie odpowiedziała na pytanie, przegrywając wszystkie pieniądze zarobione przez swoją drużynę. - Ale przewaliłam... Nie no, jaja! - skwitowała rozczarowana.

