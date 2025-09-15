14 września na antenę Polsatu powrócił "Taniec z gwiazdami". W tym roku polska edycja obchodzi dwudziestolecie. W jesiennej odsłonie pojawiło się kilka gorących nazwisk. Jednym z nich jest Marcin Rogacewicz, którego udział wzbudza wielkie emocje głównie ze względu na jego związek z Agnieszką Kaczorowską. W premierowym odcinku programu zakochani dali się ponieść namiętności i pocałowali się publicznie. Ich gest wzbudził w internautach mieszane uczucia.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą parę nie tylko na parkiecie "Tańca z gwiazdami", ale także w życiu prywatnym. Aktor i tancerka długo ukrywali swój związek. W premierowym odcinku 17. edycji programu Paulina Sykut-Jeżyna zapytała ich wprost, czy są zakochani. Za odpowiedź posłużył namiętny pocałunek, którym aktor obdarzył tancerkę. Scena wywołała prawdziwą burzę w sieci. Niektórym komentującym nie spodobało się to, że gospodyni programu zadała parze tak bezpośrednie pytanie. "Prowadzącą ewidentnie poniosło z tym pytaniem. Mogła sobie i im darować tę ciekawość", "Bardzo nieprofesjonalne zachowanie", "Słabe pytanie" - pomstowali w komentarzach. Inni z kolei uznali, że Kaczorowska i Rogacewicz nie powinni tańczyć razem, skoro są parą w życiu prywatnym. "Bardzo dobry występ, jednak uważam, że będąc prywatnie ze sobą, nie powinni w tym przypadku tańczyć razem", "Mają prawo do szczęścia, ale na wizji nie powinni tym epatować", "Weszli do programu jako para, więc jest to bardzo niesprawiedliwe względem innych uczestników".
W sekcji komentarzy nie zabrakło też obrońców tancerki i aktora. "W obecnym świecie miłość jest wielką wartością. Kochani, widać, że jesteście szczęśliwi i się kochacie! A wszystkim hejterom i wielkim moralizatorom życzę dużo miłości i skupienia się na sobie i swoim życiu", "Wspaniali ludzie aż miło popatrzeć. Życzę wam samych pięknych chwil, dni i dużo miłości. I odporności na tych biednych, maluczkich hejterów". "Świetnie, niech się kochają, patrzcie tylko na siebie" - pisali fani pary.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!