14 września na antenę Polsatu powrócił "Taniec z gwiazdami". W tym roku polska edycja obchodzi dwudziestolecie. W jesiennej odsłonie pojawiło się kilka gorących nazwisk. Jednym z nich jest Marcin Rogacewicz, którego udział wzbudza wielkie emocje głównie ze względu na jego związek z Agnieszką Kaczorowską. W premierowym odcinku programu zakochani dali się ponieść namiętności i pocałowali się publicznie. Ich gest wzbudził w internautach mieszane uczucia.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pocałowali się na wizji. W sieci burza

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą parę nie tylko na parkiecie "Tańca z gwiazdami", ale także w życiu prywatnym. Aktor i tancerka długo ukrywali swój związek. W premierowym odcinku 17. edycji programu Paulina Sykut-Jeżyna zapytała ich wprost, czy są zakochani. Za odpowiedź posłużył namiętny pocałunek, którym aktor obdarzył tancerkę. Scena wywołała prawdziwą burzę w sieci. Niektórym komentującym nie spodobało się to, że gospodyni programu zadała parze tak bezpośrednie pytanie. "Prowadzącą ewidentnie poniosło z tym pytaniem. Mogła sobie i im darować tę ciekawość", "Bardzo nieprofesjonalne zachowanie", "Słabe pytanie" - pomstowali w komentarzach. Inni z kolei uznali, że Kaczorowska i Rogacewicz nie powinni tańczyć razem, skoro są parą w życiu prywatnym. "Bardzo dobry występ, jednak uważam, że będąc prywatnie ze sobą, nie powinni w tym przypadku tańczyć razem", "Mają prawo do szczęścia, ale na wizji nie powinni tym epatować", "Weszli do programu jako para, więc jest to bardzo niesprawiedliwe względem innych uczestników".

Pocałunek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza podzielił internautów

W sekcji komentarzy nie zabrakło też obrońców tancerki i aktora. "W obecnym świecie miłość jest wielką wartością. Kochani, widać, że jesteście szczęśliwi i się kochacie! A wszystkim hejterom i wielkim moralizatorom życzę dużo miłości i skupienia się na sobie i swoim życiu", "Wspaniali ludzie aż miło popatrzeć. Życzę wam samych pięknych chwil, dni i dużo miłości. I odporności na tych biednych, maluczkich hejterów". "Świetnie, niech się kochają, patrzcie tylko na siebie" - pisali fani pary.