W niedzielę, 14 września, wystartował pierwszy odcinek 17. edycji "Tańca z gwiazdami", w którym możemy podziwiać wszystkich uczestników na parkiecie. Ale nie tylko. W studiu zjawiła się też cała plejada gwiazd, które chciały podziwiać taneczne show z widowni. Pojawiła się nawet Doda z mamą, Wandą Rabczewską, Maria Jeleniewska, Agnieszka Fitkau-Perepeczko, Sylwia Madeńska czy poseł do Parlamentu Europejskiego, Borys Budka z córką.

Doda i jej mama Wanda tryskały dobrymi humorami i chętnie pozowały na ściance, pozując przed fotoreporterami. Doda zaprezentowała się w wyjątkowo skromnym, jak na siebie, wydaniu. Artystka wybrała długą sukienkę, z drapowanym materiałem, zwężającym się ku dołowi. Jej mama postawiła natomiast na metaliczny total look - miała spodnie, bluzkę i narzutkę w tym samym odcieniu.

Na ściance mogliśmy zobaczyć też Agnieszkę Fitkau-Perepeczko, która zaprezentowała się w granatowym kombinezonie, na który zarzuciła czarną ramoneskę. Na kombinezon, tylko beżowy, postawiła też Maria Jeleniewska, która wygrała poprzednią edycję "Tańca z gwiazdami". Z kolei Sylwia Madeńska chętnie "grała nogą", prezentując ją w mocnym wycięciu w długiej, błyszczącej sukience na ramiączkach.

W jednej z ostatnich relacji na Instagramie Ewa Minge wyjawiła, że doznała kontuzji i każdy trening do "Tańca z gwiazdami" okupiony jest ogromnym bólem. Jak się okazało, gwiazda trenuje z połamanymi żebrami. - To nie jest chwyt marketingowy. Boli mnie jak cholera. Ćwiczymy dość trudny układ, ja nawet nie mam siły się śmiać, żartować, jeść ciastek. To już jest walka o życie, to już jest taki hardkor, że bardziej się nie da - wyznała. Projektantka tańczy w duecie z Michałem Bartkiewiczem. Jak podkreślała w wywiadach, przygotowań do programu nie ogranicza tylko do treningów na sali, ale wiedzie bardzo aktywne życie, trenuje m.in. boks i regularnie pływa. - Trzymajcie kciuki - dorzuciła para na koniec. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.