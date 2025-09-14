"Taniec z gwiazdami" oficjalnie wystartował z 17. edycją programu. W niedzielę 14 września mogliśmy obejrzeć premierowy odcinek sezonu oraz pierwsze występy uczestników. Jak poszło każdej z par? Sprawdźcie poniżej!

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Zillmann o Janji Lesar: Świetna profesjonalistka. Mamy chrapkę na kryształową kulę

"Taniec z gwiazdami" powraca! Tyle punktów w pierwszym odcinku zgarnęła każda z par

Premierowy odcinek sezonu rozpoczął się od występu tancerzy, którzy już na starcie rozgrzali widownię do czerwoności. Następnie, po prezentacji par nowej edycji show mogliśmy podziwiać pierwszy taniec wieczoru - pary, którą tworzą Maurycy Popiel i Sara Janicka. Ich energiczna cha-cha otrzymała od jurorów równe 30 punktów. - To było pełnej takiej energii, chłopięcego czaru - oceniła aktora Ewa Kasprzyk. Jako następni na parkiecie pojawili się Lanberry i Piotr Musiałkowski, którzy zaprezentowali nam jive'a. - Taniec był świetny, ale brakowało mi takiego pazura - skomentował Rafał Maserak. Duet zgarnął 28 punktów. Tuż po nich przyszedł czas na quickstepa w wykonaniu Mai Bohosiewicz i Alberta Kosińskiego. Jurorzy mieli kilka uwag, jednak występ im się spodobał. Para dostała ostatecznie także 28 punktów.

Po przerwie reklamowej na parkiet wkroczyli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, którzy zatańczyli przed widownią walca wiedeńskiego. - Zrobiliście piękny spektakl - oceniła parę Iwona Pavlović. Otrzymali od jury 35 punktów. Kolejny okazał się duet Aleksandra Sikory i Darii Sytej oraz ich pasodoble. Jurorzy byli zachwyceni tym występem. Zgarnęli 33 punkty. Wtem przyszedł czas na Ewę Minge i Michała Bartkiewicza. - Fantastyczne masz ciało, ale popracujcie nad spojrzeniem! - skomentował Tomasz Wygoda. Duet dostał 24 punkty. Jako następni wystąpili Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska.

Pierwszy odcinek 17. edycji Otwórz galerię

Artykuł aktualizowany