Drugi odcinek programu "Afryka Express", który TVN wyemitował w sobotę 13 września, wywołał spore poruszenie w sieci. Choć emocji nie brakowało u większości uczestników, to właśnie zachowanie Ewy Gawryluk stało się jednym z głównych tematów wśród komentujących nowy sezon widzów. Część internautów skrytykowała postawę aktorki.

"Afryka Express": Ewa Gawryluk skrytykowana przez widzów. "Wiecznie niezadowolona, jęcząca"

W tegorocznej edycji programu znane osoby wraz ze swoimi partnerami przemierzają Afrykę, zmagając się z trudnymi zadaniami i wymagającymi warunkami. Już w drugim odcinku dało się zauważyć rosnące napięcia między parami. Uwagę widzów szczególnie przyciągnęła relacja Ewy Gawryluk i jej męża. Aktorka nie ukrywała frustracji i często okazywała swoje niezadowolenie, co natychmiast zostało zauważone przez widzów. Na oficjalnym Facebooku programu programu opublikowano krótki klip, na którym para próbuje złapać stopa. Nagranie spotkało się z krytyką widzów. "Pani Ewa wiecznie niezadowolona, jęcząca. A mina nie podchodź", "Bardzo rozkapryszona, cały czas mina na nie", "Ciężko się ogląda" - pisali. Choć tego typu formaty telewizyjne z założenia wystawiają uczestników na ogromny stres, część widzów uznała, że aktorka przesadzała ze swoją reakcją.

Jednak oceny widzów nie były wyłącznie negatywne. Części z nich Gawryluk przypadła do gustu. "Fajny związek oparty na kontrastach. Ewa jest fajna", Wspaniała para", Dobrze, że Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki zostali w programie, bo ich lubię" - czytamy.

"Afryka Express". Kto odpadł po drugim odcinku?

Drugi odcinek programu zakończył się pierwszą eliminacją. Najlepiej z zadaniami poradził sobie Tomasz Iwan z partnerką, którzy bez problemów dotarli na metę. Mniej szczęścia mieli Katarzyna Niezgoda i jej mąż - to oni jako ostatni ukończyli wyzwanie i odpadli z programu. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule: Wielkie emocje w "Afryka Express"! Pierwsza para odpadła. Fani nie kryją smutku.