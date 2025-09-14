14 września niedzielne wydanie 'halo tu polsat' mieli poprowadzić Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Niestety prezenter w studiu pojawił się bez swojej partnerki. Cichopek została niespodziewanie zastąpiona przez Olę Filipek. Co się stało?

Maciej Kurzajewski bez Katarzyny Cichopek. Już wszystko jasne

"Dziś budzi was duet, którego nikt się nie spodziewał, ale każdy potrzebował" - czytamy na profilu śniadaniówki na Instagramie. "Wysyłamy dużo zdrowia Kasi" - dodała produkcja "halo tu polsat", sugerując niedyspozycję z powodów zdrowotnych. Jak udało się ustalić "Faktowi", prezenterka wkrótce powróci na wizję. Widzowie jednak nie kryli rozczarowania. "Tak się cieszyłam na duet Kasi i Macieja, a tu taka niespodzianka. Dużo zdrowia Kasiu. Bardzo żałuję i przesyłam serduszka", "Jestem z wami od rana. Dużo zdrowia dla pani Kasi", "Czekam z niecierpliwością na panią Kasię. To jedna z moich ulubionych prowadzących", "Szkoda, że nie ma pani Kasi. Mam nadzieję, że za tydzień już będzie razem z panem Maćkiem" - czytamy.

"Halo tu polsat". Nowi prowadzący zachwycili widzów

Śniadaniówka Polsatu przeszła sporo zmian. Do ekipy prowadzących "halo tu polsat" dołączyli nowi prowadzący - Aleksander Sikora i Ola Filipek. Rozdzielono również Paulinę Sykut-Jeżynę i Krzysztofa Ibisza. Prezenterka teraz prowadzi wydania z Tomaszem Wolnym a prezenter z Ewą Wachowicz. Zmiany przypadły go gustu widzom. Najwięcej pozytywnych emocji wzbudził angaż Sikory i Filipek. Po ich debiucie w sieci zaroiło się od zachwytów. "Świetny duet. Dobrze widzieć wasze uśmiechy", "Super duet. Polsat strzał w dziesiątkę", "Będzie ekstra, bez wątpienia", "Jak dobrze się was ogląda, jest między wami chemia i czuć to".

W rozmowie z Plotkiem Aleksander Sikora zdradził kulisy udanej współpracy z Olą Filipek. - Z Olą złapaliśmy kontakt od pierwszej rozmowy na peronie dworca w Sopocie po Polsat Hit Festiwalu. Ona wie, jak działa radio, ja wiem, jak działa telewizja, a razem tworzymy duet, który ma być szybki, błyskotliwy i autentyczny. Nikt z nas już nie jest tylko FM lub HD. Jesteśmy spójnym duetem. Nie boję się porównań ani oczekiwań – bo właśnie na tym polega telewizja na żywo, że wygrywa naturalność i chemia - skwitował.