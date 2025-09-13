Program "The Voice of Poland" powrócił na antenę TVP 6 września. W sobotę 13 września mieliśmy okazję zobaczyć kolejne "Przesłuchania w ciemno", podczas których uczestnicy walczyli o uwagę trenerów i mieli okazję zdecydować, w której drużynie wystąpią. Wśród uczestników swój wokalny talent zaprezentował również wokalista, którego widzowie już wytypowali do finału.

Emocje w "The Voice of Poland". Widzowie wytypowali finalistę

Tym razem w "Przesłuchaniach w ciemno" wystąpili tacy uczestnicy, jak między innymi: Przemysław Piotrowski, który dołączył do drużyny Margaret, Karina Reske-Chojnacka (drużyna Michała Szpaka), Mateusz Włodarczyk (drużyna Michała Szpaka), Anna Janulek (drużyna Tomsona i Barona), Michał Wąsowicz-Piekarski (drużyna Kuby Badacha), Roksana Ostojska (drużyna Tomsona i Barona), Michael Böhm (drużyna Kuby Badacha). Wszyscy mogli liczyć na liczne komplementy nie tylko trenerów, ale i widzów. Jeden z nich jednak zachwycił najbardziej.

Mowa o Michale Wąsowiczu-Piekarskim. Gdy tylko zaczął śpiewać, niemal natychmiast odwróciły się wszystkie fotele trenerów. Uczestnik zdecydował się jednak dołączyć do drużyny Kuby Badacha. W sieci posypały się komentarze zachwyconych widzów, którzy nie mają wątpliwości, że Michał znajdzie się w finale. "Wow. Mamy pierwszego finalistę. Cudowny głos!", "Ciarki! Cóż za piękny wokal, interpretacja i dykcja", "Fajny, jako jedyny jak na razie mnie zainteresował plus piosenka super", "Jeden z najlepszych występów jakie widziałam w tym odcinku. Po prostu piękne", "Niesamowita emocjonalność, czegoś takiego Polsce trzeba najbardziej" - pisali widzowie.

"The Voice of Poland" zaskakuje. Margaret i Michał Szpak weszli w sojusz przeciwko reszcie trenerów

W "The Voice of Poland" sporo się działo i to nie tylko na scenie. Tym razem Margaret oraz Szpak postanowili zawiązać sojusz i grać przeciwko innym trenerom. Po występie jednego z uczestników, gdy wszystkie fotele się odwróciły, wokalistka nacisnęła specjalny przycisk i wyeliminowała kolegów z Afromental. Po chwili stwierdziła, że tak naprawdę chciała obrócić fotel Badacha, jednak źle wcisnęła guzik. - Michał, weź Kubę zablokuj! - powiedziała Margaret, zwracając się do Szpaka. - Margaret, mówisz - masz! - odpowiedział jej piosenkarz. Tym sposobem pozbyli się swoich konkurentów, zacieśniając utworzony sojusz. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ

"The Voice of Poland" możecie oglądać w każdą sobotę o godzinie 20.30 na antenie TVP2.