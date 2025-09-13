"Afryka Express" zadebiutowała na naszych ekranach 6 września. W nowej edycji show TVN uczestnicy udali się do tytułowej Afryki, gdzie wyruszyli w wyścig z czasem. W drugim odcinku programu 13 września mogliśmy zobaczyć, jak rywalizacja pomiędzy nimi się rozkręca. Co dokładnie się działo?

"Afryka Express" z drugim odcinkiem. Pierwszy duet pożegnał się z programem

Na początku odcinka pary uczestników musiały znaleźć transport, by dojechać do wyznaczonej przez produkcję szkoły. Właśnie tam musieli nauczyć się wraz z dziećmi dziesięciu nazw zwierząt w języku suahili. Części z duetów poszło lepiej, a innym gorzej. Po wykonanym zadaniu udało im się otrzymać koperty, w których poinformowano, że para, która nie dotrze do celu na czas - zostanie od razu wyeliminowana. Emocje poniosły później z tego powodu uczestników przede wszystkim podczas podróży i łapania stopa. Do mocnej wymiany zdań zaszło m.in. między Nikodemem Rozbickim,Edytą Zając i Michałem Mikołajczakiem, którzy w tym samym miejscu szukali transportu.

Ostatecznie jako pierwsi do celu, w którym czekała na uczestników Izabella Krzan dotarli Tomasz Iwan i Karolina Woźniak. Jako nagrodę nie musieli tego wieczoru szukać sobie noclegu. Chwilę po nich na mecie stawili się również Wiktoria Gąsiewska z bratem, Izu Ugonoh z żoną, Nikodem Rozbicki z przyjacielem oraz Edyta Zając i Michał Mikołajczak. Parą, która dotarła jako ostatnia i odpadła z programu okazali się Katarzyna Niezgoda z mężem Pawłem. Tuż przed nimi wyścig udało się dokończyć Ewie Gawryluk i jej mężowi.

Fani programu zareagowali na pierwszą eliminację. W komentarzach zabrali głos

Gdy produkcja ogłosiła w mediach społecznościowych, że Niezgoda oraz jej mąż odpali, w komentarzach pojawiły się pierwsze wpisy widzów. Nie kryli, że żałują, iż akurat ten duet odpadła tak szybko z show. "Przykre. Bardzo pozytywna para...", "Szkoda, że tak szybko zakończyli przygodę. Katarzyna i Paweł byli świetną parą!", "Najsympatyczniejsza para, wielka szkoda" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy internautów.