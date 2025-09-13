"The Voice of Poland" powróciło na antenę TVP 6 września. Popularne show, jak zwykle rozpoczęło się od etapu "przesłuchań w ciemno". To właśnie podczas nich mogliśmy zobaczyć, jak trenerzy walczą, by dani uczestnicy dołączyli do ich drużyn. W nadchodzącym odcinku w sobotę 13 września dojdzie do dość nietypowej sytuacji - trenerzy będą wykluczać siebie nawzajem.

REKLAMA

Zobacz wideo Ten występ z "The Voice of Poland" trudno będzie zapomnieć

"The Voice of Poland" zaskakuje. Margaret i Michał Szpak weszli w sojusz przeciwko reszcie trenerów

Przypomnijmy, że w 16. edycji programu w gronie trenerów znaleźli się Tomson i Baron, Kuba Badach, Michał Szpak, Margaret oraz Anna Karwan. Jak mogliśmy się dowiedzieć z zapowiedzi sobotniego odcinka, Margaret oraz Szpak postanowili zawiązać sojusz i grać przeciwko innym trenerom. Po występie jednego z uczestników, gdy wszystkie fotele się odwróciły, wokalistka nacisnęła specjalny przycisk i wyeliminowała kolegów z Afromental. Po chwili stwierdziła, że tak naprawdę chciała obrócić fotel Badacha, jednak źle wcisnęła guzik. - Michał, weź Kubę zablokuj! - powiedziała Margaret, zwracając się do Szpaka. - Margaret, mówisz - masz! - odpowiedział jej piosenkarz. Tym sposobem pozbyli się swoich konkurentów, zacieśniając utworzony sojusz.

Tak dogadują się ze sobą trenerzy "The Voice of Poland". Anna Karwan opowiedziała o relacji z Tomsonem i Baronem

Pojawienie się Anny Karwan w nowej edycji programu mogło zaskoczyć telewidzów. Wszystko z powodu, iż dekadę temu sama była uczestniczką "The Voice of Poland". Wtedy też oceniali ją m.in. wspominani Tomson i Baron, obok których zasiądzie tym razem w roli trenerki. W rozmowie z reporterką Plotka Weroniką Zając Karwan opowiedziała, jak wyglądają aktualnie ich prywatne relacja. - My się cudownie zgraliśmy na wielu różnych scenach, więc oprócz "The Voice", spotkaliśmy się na scenie Afromental - występowałam z nimi zarówno na płycie i na koncercie. W różnych koncertach, projektach łączonych, więc my w ogóle jesteśmy ziomkami - ujawniła piosenkarka. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Wieści zza zamkniętych drzwi. Karwan ujawnia prawdę o Tomsonie i Baronie".

Najnowszy odcinek "The Voice of Poland" zobaczycie w sobotę, 13 września, o godzinie 20.30 na antenie TVP2.