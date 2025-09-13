W sobotę, 13 września, w "Dzień dobry TVN" po wielu latach pojawili się Kinga Rusin i Piotr Kraśko. Ich powrót po latach to część obchodów 20-lecia programu i - jak się okazało - jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń jubileuszowej serii. Widzowie od razu ruszyli do dzielenia się wrażeniami, jak według nich wypadł odcinek ze wspomnianym duetem.

"Dzień dobry TVN". Powrót Kingi Rusin i Piotra Kraśki zachwycił widzów. Trzy grosze dodała także Anna Kalczyńska

Internauci chętnie dzielili się swoimi reakcjami w mediach społecznościowych podczas trwającego odcinka na żywo z udziałem Kingi Rusin i Piotra Kraśki. Nie da się ukryć, że widzowie naprawdę tęsknili za tym duetem. "Dla państwa specjalnie włączyłam rano telewizję" - przyznała jedna z komentujących. "Najlepsza para. Z wielką przyjemnością oglądam. Nie mają w sobie równych", "Tego duetu bardzo mi brakowało" - dodali kolejni internauci. Swoją opinią podzieliła się również Anna Kalczyńska, która sama przez lata współprowadziła "DDTVN". Pod postem na oficjalnym profilu programu napisała krótko, ale dosadnie. "Pięknie wyglądacie. Dawny styl i poziom" - podsumowała dziennikarka. Jej komentarz od razu zebrał głosy osób, które czekają także na jej powrót. "Pani Aniu, prawda. Czekam na pojawienie się pani" - czytamy.

Wielu komentujących poszło o krok dalej i zaczęło apelować o to, by Rusin i Kraśko na stałe wrócili do śniadaniówki. "Proszę wrócić na stałe. Podnosicie poziom tego programu", "Częściej proszę" - proponowali internauci.

"Dzień dobry TVN". Widzowie mają zgrzyt w duecie Rusin-Kraśko. To zarzucają dziennikarce

Pomimo licznych zachwytów, pojawiły się również mniej przychylne głosy. Niektórzy internauci podkreślali, że powrót duetu nie do końca spełnił ich oczekiwania. "Pan Kraśko cudownie, pani Kinga trochę robi swoje show", "Kraśkę męczy zachowanie Kingi i jej przerywanie", "Mniej przerywania pani Kingo" - pisali pod postem "DDTVN". CZYTAJ TEŻ: Powrót duetu Rusin-Kraśko do "DDTVN". Padły zaskakujące słowa o ich relacji. W Wy jakie macie odczucia? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.