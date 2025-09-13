W sobotę, 13 września, w "Dzień dobry TVN" pojawił się duet prowadzących - Kinga Rusin i Piotr Kraśko. Ich wspólny powrót do programu to część obchodów 20-lecia "DDTVN". Tuż przed wyczekiwanym przez widzów występem Rusin zaskoczyła internautów nietypowym wyznaniem. W najnowszym wpisie na Instagramie szczerze opowiedziała o relacji, jaka łączy ją z dziennikarzem.

Zobacz wideo Sokołowska tęskni za Rusin? "Żadne drogi nie są zamknięte"

Kinga Rusin szczerze o relacji z Piotrem Kraśką. "Lubiliśmy ze sobą rywalizować"

12 września Kinga Rusin zamieściła w sieci wpis, w którym nawiązała do dotychczasowej współpracy z Piotrem Kraśką na antenie. Prezenterka nie ukrywa, że z sentymentem wspomina wspólne chwile z telewizyjnym partnerem na antenie "Dzień dobry TVN", porównując ich relację do rodzinnej więzi. "Prowadzenie z Piotrkiem programu było jak spotkanie brata z siostrą (oboje jesteśmy jedynakami), czyli pełne emocji i niuansów (często zrozumiałych tylko dla nas)" - wyznała na Instagramie. Dodała też, że przez lata obserwowała jego przemianę. "(…) Przez cztery wspólne lata w DDTVN patrzyłam jak Piotrek się 'wyluzowuje', jak łapie dystans, jak z ‘pana od wiadomości’ staje się showmanem, nie tracąc przy tym nic ze swojego profesjonalizmu. Błyskawicznie dostosował się do wymogów 'infotainment', czyli połączenia rozrywki z informacją, co wzbudziło mój niekłamany podziw, bo nie jest to łatwe" - napisała na Instagramie.

Dziennikarka przyznała też, że ich współpraca zawsze miała w sobie nutkę zdrowej konkurencji. "Co ciekawe, lubiliśmy też ze sobą rywalizować - choć subtelnie, tak damsko-męsko, bez prężenia muskułów. Jak będzie tym razem? To może być ciekawy eksperyment. Ja w każdym razie nie mogę się doczekać" - dodała.

"Dzień dobry TVN" - kogo jeszcze zobaczymy na antenie z okazji jubileuszu?

Warto przypomnieć, że z okazji jubileuszu do prowadzenia programu zaproszono wiele znanych twarzy, które przez lata współtworzyły zespół prowadzących "DDTVN". Wśród nich znaleźli się m.in. Magdalena Mołek, Marcin Meller, Olivier Janiak, Bartosz Węglarczyk, Wojciech Jagielski czy Małgorzata Rozenek-Majdan.