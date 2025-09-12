Gruchnęły wieści o Magdzie Mołek. Nikt się tego nie spodziewał

Po dwóch dekadach od pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami" widzowie znów zobaczą na scenie duet prowadzących, który zapisał się w historii programu - Magdę Mołek i Huberta Urbańskiego. Dziennikarka 14 września ponownie pojawi się w roli gospodyni show i przyznaje, że traktuje ten moment jak swoistą podróż do przeszłości.

Magda Mołek wraca do "Tańca z gwiazdami". Wyjawiła, czy czuje tremę

W rozmowie z Plejadą Mołek przyznała, że choć minęło 20 lat, to nie czuje żadnej tremy związanej ze swoim powrotem. "Bardzo się cieszę, że mogę ten program znowu gościć w swoim sercu. Całkiem niedawno wyszłam z tego studia, więc trochę jestem jak u siebie" - wyznała. W tej samej rozmowie, dziennikarka została zapytana o to, czy długo musiała być namawiana do powrotu. "Zupełnie nie. Naturalne i przyjemne dla kogoś takiego jak ja jest wracać tam, gdzie było mi fajnie, gdzie miałam dobry czas, super przygodę, spotkałam cudownych ludzi" - wyjawiła. Przy okazji Mołek zwróciła uwagę, że tegoroczny powrót do programu zbiega się z ważnym okresem w jej zawodowym życiu. Niedawno współprowadziła jubileuszowe wydanie "Dzień dobry TVN", a teraz ponownie pojawia się w programie, który przed laty otworzył jej telewizyjną drogę. "To jest powrót do czasów młodości, co mi się może w tym wieku lepszego zdarzyć, jak nie to, że mogę znowu się spotykać i pracować z cudownymi ludźmi, których znam 20 lat i cieszyć się, że wszyscy się widzimy w dobrym zdrowiu, że mamy sobie jeszcze tyle do powiedzenia" - podsumowała, dodając, że aktualnie wraz z Urbańskim uczestniczy w próbach do programu.

Magda Mołek o prowadzeniu pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami". Tak wspomina program sprzed lat

Magda Mołek debiutowała w "Tańcu z gwiazdami" w 2005 roku, gdy polska telewizja dopiero odkrywała format przekazany z BBC. Jak sama wspominała, lata temu przygotowania były zupełnie inne niż dziś. "To były jeszcze czasy takich dużych czarnych kaset VHS, które z Londynu przysłało nam BBC - stacja, która pierwsza nadawała 'Taniec z gwiazdami'. Włączyłam te kasety i po prostu siedziałam z rozdziawioną buzią. Nie mogłam uwierzyć, że tak można robić telewizyjny show i że ja będę tego częścią" - wspominała w rozmowie z "Vivą".