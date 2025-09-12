Iga Śmiechowicz zyskała rozpoznawalność jako uczestniczka piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" emitowanej w 2021 roku. Małżeństwo zawarte w programie zakończyło się rozwodem, ale Iga do dziś jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zebrała spore grono fanów. Ostatnio Iga przekazała im niestety tragiczną wiadomość o śmierci mamy. "Choroba może odebrać sprawność, samodzielność, włosy, ale nie odbierze chwil, które spędziłyśmy razem. Rozmów, które przeprowadziłyśmy. Nie wiem, jak się żyje bez mamy, ale będę musiała się nauczyć. Żyć. Za nas dwie! Kocham cię" - napisała Iga.

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" żegna mamę w poruszającym wpisie

Do poruszającego wpisu Iga dołączyła również zdjęcie, na którym widać, jak ściska dłoń swojej mamy. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomniała mamę także na kolejnym InstaStories. Opublikowała swoje zdjęcie z turbanem na głowie - jak wyjaśniła, nauczyła się, jak je pleść, gdy jej mama zachorowała. "Uczyłam się dla ciebie, mamo, pleść turbany. Żebyś widziała, jak pięknie można wyglądać bez włosów. Chociaż uważam, że wyglądałaś bez nich odjazdowo. Jutro zaplotę ci turban ostatni raz" - napisała drugiego wieczoru, który spędzała bez mamy. Iga wyjawiła również, że od dwóch lat widywała się z mamą niemal codziennie, a przez ostatni miesiąc opiekowała się nią każdego dnia. "Brakuje mi ciebie" - dodała.

Iga wspomina mamę uroczym zdjęciem z dzieciństwa

Iga otrzymała od fanów bardzo dużo słów otuchy i wsparcia. Nie ukrywa, że w tym trudnym czasie są dla niej bardzo ważne. Na InstaStories zamieściła urocze, archiwalne zdjęcie z okresu dzieciństwa, na którym widać, jak przytula się do mamy. "Dziękuję wam za tysiące wiadomości ze słowami wsparcia. Za wasze historie. Tak wielu z was straciło rodziców i potrafiło powiedzieć tyle pięknych słów, które pomogły mi w tym trudnym momencie" - przekazała. "Czuję, że moja mama już się mną opiekuje. Dziękuje wam za wasze piękne serca" - dodała Iga Śmiechowicz w instagramowym wpisie.