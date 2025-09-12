"Dzień dobry TVN" obchodzi we wrześniu 2025 roku swoje 20. urodziny. Z tej wyjątkowej okazji do śniadaniówki powrócili dawni prowadzący programu, którzy pojawiają się w specjalnych wydaniach. Z tego właśnie względu w sobotę, 13 września, "DDTVN" mają poprowadzić Kinga Rusin oraz Piotr Kraśko. Para prezenterów powraca do programu po kilkuletniej przerwie. W mediach społecznościowych mogliśmy zobaczyć, jak przygotowują się do nadchodzącego wydania.

Zobacz wideo Kazen angażuje dawnych prowadzących DDTVN do jubileuszu. Mówi, jak się rozstawała z gwiazdami

"Dzień dobry TVN" zaprosiło dawnych prowadzących. Kinga Rusin i Piotr Kraśko przekomarzają się przed powrotem do programu

Przed sobotnim wydaniem Rusin i Kraśki w mediach społecznościowych "DDTVN" opublikowano nagranie zza kulis show. Mogliśmy na nim zobaczyć interakcję między prezenterami, którzy przygotowują się do występu w śniadaniówce. Na filmiku słyszymy ich zabawną wymianę zdań. - Tak to jest ten moment, to jest Kinga Rusin, naprawdę. Nie mogę dotknąć, żeby to udowodnić, ale to ona. Patrzą państwo na nią - skomentował Kraśko, śmiejąc się. - Ja nie mogłam się już doczekać, ponieważ zapomniałam, jak brzmi głos Piotrka. Ale mogłam zawsze na niego liczyć - odpowiedziała dziennikarka. Wtem prezenter postanowił niejako z niej zażartować. - Dzięki. Ale nawet w najdalszych miejscach, gdzie byłaś Kinga, mamy takie aplikacje, to jest bardzo atrakcyjna forma kontaktu z naszymi widzami - skomentował Kraśko. Rusin odpowiedziała mu zaczepnie. - Nie mam zasięgu - powiedziała prezenterka. - Na pewno tam był zasięg i oglądałaś wszystkie produkcje naszej stacji - kontynuował Kraśko. - Oczywiście, jestem twoją wielką fanką. Oglądam każdy program - odparła uśmiechnięta Rusin. - Ja czytam twoje książki cały czas, te o diecie, życiu - dodał dziennikarz na koniec.

Widzowie nie mogą doczekać się powrotu ulubionej pary prowadzących. "Bardzo ich lubiłam oglądać"

Pod filmikiem z rozmową dziennikarzy prędko zaroiło się od wpisów internautów. Widzowie nie kryją, że Rusin i Kraśko tworzą jedną z ich ulubionych par prowadzących "DDTVN". "Super, bardzo się cieszę na ten duet", "Ta para jest jak wino", "Mega, najlepszy duet", "Bardzo ich lubiłam oglądać", "Najlepsza para jaka była! Perfekcyjna" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.