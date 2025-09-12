Pozostało zaledwie kilka dni do premiery 17. edycji "Tańca z gwiazdami". Pierwszy odcinek nowej serii zostanie wyemitowany już 14 września na antenie Polsatu. Z okazji 20-lecia programu produkcja zadbała o dodatkowe atrakcje. Niedawno podwojono główną nagrodę, więc stawka jest naprawdę wysoka. Jedną z gwiazd nowej edycji jest Ewa Minge. Projektantka jest w trakcie morderczych treningów i ostatnich przygotowań do dnia premiery. Program emitowany jest na żywo, więc kamery wychwycą każde najmniejsze potknięcie. Minge właśnie wyznała, że zmaga się z bolesną kontuzją, ale jest na tyle zdeterminowana, że nie zamierza przerywać treningów.

"Taniec z gwiazdami". Ewa Minge doznała kontuzji. Nie odpuszcza treningów

W jednej z ostatnich relacji na Instagramie Ewa Minge wyjawiła, że doznała kontuzji i każdy trening okupiony jest ogromnym bólem. Jak się okazało, gwiazda trenuje z połamanymi żebrami.

To nie jest chwyt marketingowy. Boli mnie jak cholera. Ćwiczymy dość trudny układ, ja nawet nie mam siły się śmiać, żartować, jeść ciastek. To już jest walka o życie, to już jest taki hardkor, że bardziej się nie da

- wyznała. Projektantka tańczy w duecie z Michałem Bartkiewiczem. Jak podkreślała w wywiadach, przygotowań do programu nie ogranicza tylko do treningów na sali, ale wiedzie bardzo aktywne życie, trenuje m.in. boks i regularnie pływa. - Trzymajcie kciuki - dorzuciła para na koniec. Będziecie na nich głosować?

"Taniec z gwiazdami". Edward Miszczak nie przestaje zaskakiwać. Kolejna niespodzianka

Edward Miszczak dołożył wszelkich starań, aby 20-lecie "Tańca z gwiazdami" było wyjątkowe. Z okazji jubileuszu dyrektor programowy Polsatu zaprosił do udziału w programie uczestników poprzednich edycji. To jednak nie wszystko. "W odcinku specjalnym zobaczymy także Katarzynę Skrzynecką i Piotra Gąsowskiego - parę, która prowadziła program przez siedem edycji" - możemy przeczytać w informacji prasowej nadesłanej przez stację. Jubileuszowy odcinek formatu zostanie wyemitowany 28 września.