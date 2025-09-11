"Nasz nowy dom" należy do grona najpopularniejszych programów w polskiej telewizji. Show doświadczyło już kilka zmian, w tym także tych dotyczących ekipy. W początkowych sezonach należał do niej m.in. Artur Witkowski - charyzmatyczny kierownik budowy, który podbił serca telewidzów. Ku zdziwieniu wielu z nich mężczyzna zniknął nagle z formatu w 2022 roku. Jak później się dowiedzieliśmy, odejście Witkowskiego z "NND" było związane z problemami zdrowotnymi.

Zobacz wideo Darek Stolarz przechodzi do Polsatu. Dołączył do ekipy programu "Nasz nowy dom"

Kierownik budowy z "Nasz nowy dom" odszedł nagle z programu. "Nie miałem chęci rozmawiać z ludźmi"

W 2022 roku Witkowski doświadczył porażenia nerwu twarzowego, który doprowadził do paraliżu połowy jego twarzy. Mężczyzna nie krył, że był to dla niego wyjątkowo ciężki czas i trudno było mu nawet wchodzić w interakcje z innymi. - Na początku wstydziłem się wyjść z domu, nie miałem chęci rozmawiać z ludźmi, zasłaniałem twarz maseczką. Pomogła mi rodzina, przyjaciele, ale też fani. Bardzo martwili się o mnie (...) Podnieśli mnie na duchu - wyjawił w rozmowie z redakcją Wirtualnej Polski w 2023 roku.

Witkowski zrezygnował z udziału w programie telewizyjnym, jednak z czasem zaczął udzielać się w mediach społecznościowych. Zdecydował się wciąż dzielić z obserwatorami swoją pasją - czyli budownictwem.

Artur Witkowski nadal udziela się w mediach. Chce zarazić innych swoją pasją do budownictwa

Witkowski prezentuje w mediach społecznościowych kulisy swojej pracy nad różnymi projektami oraz dzieli się poradami związanymi z budownictwem. Kierownik budowy jest uznawany przez internautów za jednego z najlepszych fachowców w branży. Co ciekawe, Witkowski udziela się również na YouTube, gdzie wraz z architektem Maciejem Pertkiewiczem prowadzi kanał "Twoja Ekipa". Specjaliści z "Nasz nowy dom" połączyli siły i w każdym filmiku dzielą się z widzami swoim doświadczeniem. "Panowie, super, że jesteście, tworzycie wspaniały duet", "Najlepsza ekipa", "Życzę wam panowie wiele dobrego i ciekawych projektów" - możemy przeczytać pośród licznych wpisów fanów Witkowskiego i Pertkiewicza.