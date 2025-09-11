"Milionerzy" są aktualnie emitowani na antenie Polsatu, po tym jak program został przeniesiony do stacji z TVN. Show od początku wzbudza spore emocje, a widzowie ze skupieniem oglądają nowe odcinki, wyłapując wszelkie możliwe niedociągnięcia i różnice od wcześniejszego formatu. Po premierze wydania z 10 września, w mediach społecznościowych mogliśmy znaleźć pewne nieprzychylne komentarze.

"Milionerzy" zawodzą widzów pod tym kątem. Komentarze zalała fala wpisów

Jak się okazuje, internauci chętnie zabierają głos nt. nowych "Milionerów" w komentarzach w mediach społecznościowych. W większości dotyczą one poszczególnych odcinków oraz pytań, na które odpowiadają uczestnicy programu. Zdarza się jednak, że użytkownicy zwracają też uwagę produkcji na pewne aspekty. W dużej mierze przeszkadza im ilość puszczanych w trakcie show reklam.

"Program zaczął się o 19:55 natomiast o 20:07 zaczęła się reklama, która trwała do 20:18. Następnie jeszcze chwilę pograli do 20:28 i pogram się na dzisiaj skończył, czyli mamy aż 20 minut czystej gry, piękna sprawa!" - napisał z rozgoryczeniem internauta. "Ten program nie trwał nawet pół godziny, w tym 15 minut reklam. Już dziękuję, postoję, nie oglądam" - wtórował mu kolejny użytkownik. "Zanim zaczną się pytania program się kończy. Trwa 35 minut z tego 15 minut reklamy" - dopisał także inny internauta.

Uczestniczka "Milionerów" wytknęła produkcji błąd. Poszło o źle sformułowane pytanie

Inna kontrowersja, która na długo zapadnie w pamięci widzów, dotyczyła źle sformułowanego pytania. Otrzymała je w trzecim odcinku show Natalia Kędziorek. "Na parkingu jest dziewięć sedanów i są trzy SUV-y. Ile procent wszystkich aut stanowią SUV-y?" - zapytano uczestniczkę, która przed odpowiedzią zwróciła uwagę na konstrukcję pytania i odpowiedzi. - Pytanie jest nieprawidłowo sformułowane, ponieważ pytanie jest na procenty, a w odpowiedzi mamy ułamki dziesiętne, które oczywiście po zmianie zapisu zamieniają się na procenty… - zauważyła Kędziorek, zaskakując Huberta Urbańskiego. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Afera w 'Milionerach'. Urbański myślał, że uczestniczka wyjdzie ze studia".